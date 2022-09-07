Bayburtlu Hemşerilerimiz CHP Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç ve İstanbul Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi-Encümen Başkanı Fahrettin Çırak Gazetemizi ziyaret ettiler.

CHP Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç çalışmalarımız hakkında bilgi aldı ve Basın özgürlüğünün önemine binaen fikirlerini beyan etti.

İstanbul Güngören İlçesinde iki dönemdir CHP İlçe Başkanlığı yapan Temel Akkoç’la güncel konular ve Bayburt üzerine sohbet ettik.

Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Hemşerimiz Fahrettin Çırak,Bayburt’un ekonomik,sosyal ve siyasal gelişmelerden nasıl etkilendiği üzerine fikirlerini beyan etti.

Dede Korkut şenliklerinde Bayburt’ta olduğunu belirten Çırak,Bayburt’ta daha güzel işlerin yapılabilir dedi.

Ziyaret esnasında Bayburt Kültür ve yardım Derneği genel başkan vekili Mücahit Köse ve Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar şube başkanı Muharrem Aktürk hemşerilerimiz Başkan Akkoç ve Meclis üyesi Fahrettin çırakla gündeme dair sohbet ettiler.