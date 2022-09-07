Bayburtlu Hemşerilerimiz CHP Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç ve İstanbul Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi-Encümen Başkanı Fahrettin Çırak Gazetemizi ziyaret ettiler.

CHP Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç  çalışmalarımız hakkında bilgi aldı ve Basın özgürlüğünün önemine binaen fikirlerini beyan etti.

İstanbul Güngören İlçesinde iki dönemdir  CHP İlçe Başkanlığı yapan Temel Akkoç’la güncel konular ve Bayburt  üzerine sohbet ettik.

Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Hemşerimiz Fahrettin Çırak,Bayburt’un ekonomik,sosyal ve siyasal gelişmelerden nasıl etkilendiği üzerine fikirlerini beyan etti.

Süleyman Soylu Bayburt’ta coşkuyla karşılandı. Süleyman Soylu Bayburt’ta coşkuyla karşılandı.

Dede Korkut şenliklerinde Bayburt’ta olduğunu belirten Çırak,Bayburt’ta  daha güzel işlerin yapılabilir dedi.

Ziyaret esnasında Bayburt Kültür ve yardım Derneği genel başkan  vekili Mücahit Köse ve Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar şube başkanı Muharrem Aktürk hemşerilerimiz  Başkan Akkoç ve Meclis  üyesi Fahrettin çırakla gündeme dair sohbet ettiler.