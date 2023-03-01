İl Başkanı Adil Uzunhan İl Başkan Yardımcıları Maksut Erol Hasan Konca İl Saymanı Bülent Aydemir Parti Hukuk Müşaviri Sercan Türker Merkez İlçe Başkan Vekili Mustafa Aker İl Kadın Kolları Başkanı Kübra Kuvvetli Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Zemzem Oruç katılımıyla sohbet toplantısı düzenlendi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu burda yaptığı konuşmasında;" Genel Başkanımızın Talimatıyla Bölgemize Gelen Depremzedeleri ziyaret edip onların sıkıntılarını dinlemek amacıyla Bugünde Bayburt' a geldik.Gittiğimiz illlerdeki depremzedeleri ziyaret ederek kaldıkları yerlerini sorunlarını dinliyoruz.

Bazen de buluşturmuyorlar engel oluyorlar.Ama buna rağmen bizler ziyaretlerimize devam ediyoruz"dedi

CHP İl Başkanlığı ziyaretinden sonra İl Göç İdaresine Geçilerek İl Müdürü Hüsnü Yağmur ile bir süre sohbet edilip çalışmalar hakkında bilgi alındı

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu İl Başkanı Adil Uzunhan İl Muhasibi Bülent Aydemir Merkez İlçe Başkan Vekili Mustafa Aker İl Kadın Kolları Başkanı Kübra Kuvvetli Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Zemzem Oruç İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur ile beraber Türkiye de ilk kez Bayburt ta kurulan Sosyal Market gezilip burda personel ve alışverişe gelen depremzedelerle bir süre sohbet edildi

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği'ne kısa bir ziyaret gerçekleştirilip Dernek Başkanı Selami Köksal ile bir süre sohbet edildikten sonra KYK geçilerek burada kalan depremzedelerle bir süre sohbet edilip sorunlar dinlenildi