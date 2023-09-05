Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilçe örgütlerinde seçim heyecanı devam ediyor. CHP Güngören’deki kongre tek adaylı sakin bir yarışa sahne oldu.

CHP Güngören İlçe Başkanlığı 13. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. Divan Başkanlığı’nı Turan Taşkın Özer’in yaptığı kongreye mevcut başkan Temel Akkoç’un tek listesiyle girildi. Delegeler arasında oy çokluğuyla seçimi kazanan Akkoç, yeniden ilçe başkanı oldu.

İBB’nin Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongreye; CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İBB ve Güngören Belediyesi CHP meclis üyesi Alaettin Aktay, siyasi ilçe temsilcileri, muhtarlar, delege üyeleri ve meclis üyeleri katılım gösterdi.

CHP Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç, süreç içerisinde eşit şekilde partiye destek veren insanlarla yol yürüdüğünü belirtirken, “Çok uzun dönem ilçe başkanlığı yapıyorum. Bir dönem daha birlikte mücadelemizi vereceğiz. Hiçbir makam ve mevki pazarlığı içerisinde görevi yapmıyoruz. Umudumuz ve hayalimiz; ‘Sosyal Demokrat Bir Güngören’ oluşturmak.” dedi.

“BAŞARILI OLACAĞIZ”

‘Biz ikna edip, doğruları anlattık ve hedefler koyduk. Ben bugüne kadar hiç yalan söylemedim ve söylemeyeceğim.’ diyen Akkoç, Güngören’de doğduğunu ve Güngören’de de ölmeyi düşündüğünü vurguladı. Akkoç, yerel seçimler için başarı parolası ile yola çıktıklarını belirtirken, “Biz başarıyı ve zor olanı yaptık. Biz kimseyi itaat ettirmedik, ikna ettik. Eksikliklerimiz yok diyemeyiz. Ama bunları çoğulcu bir anlayış ile yaratmalıyız. Bizim delege üyeleri ve listemizin hepsi bir ortak akıldan çıktı. Delegelerimiz ile çalışarak mücadele verip, Güngören’de başarılı olacağız.” ifadelerini kullandı.

“GÜNGÖREN ÇOK ZOR BİR YER HALİNE GELDİ”

Güngören’deki 20 yıllık AK Parti dönemini eleştiren Akkoç, Güngören’de yaşayan bir çocuğun ağaca çıkmadığımı, kaza kurşunu ölebileceğini ve köşe başlarında sigara içebileceğinin altını çizdi. Akkoç, ”Güngören çok zor bir yer. Eğitim, konser ve etkinlik alanları çok sınırlı ve yeşil alan 30 cm kadar, 300 bin insan 7.2 km’ye sıkışmış. Güngören kay kaybediyor, eksiklikler var. Birlikte olmaz isek zor olanı yapamayız ve 20 yıllık yönetimleri devam eder. Bizim başarı için birlikte olmamız gerekiyor. Güngören’deki oy artışımızın devam etmesini istiyorum.