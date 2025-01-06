CHP Genel Başkan yardımcısı Gökhan Zeybek, İstanbul Sarıyer’de Bayburt Sivil toplum örgütleri ve işadamlarıyla Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezinde, kahvaltı Programında bir araya geldi.

CHP Genel Başkan yardımcısı Gökhan Zeybek’in daveti üzerine Bayburt Sivil toplum örgütlerinin Başkanları, Bürokratlar ve hemşerilerimizin katılımıyla düzenlenen Pazar kahvaltı programına,Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki,Bayburt Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, CHP Bağcılar İlçe Başkanı Caner Salma,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, CHP Meclis üyeleri,Muhtarlar ve Bayburt Sivil toplum örgütlerinden Federasyon ve Dernek Başkanları katılım sağladılar.

Programda CHP Genel Başkan yardımcısı Gökhan Zeybek, Ben İstanbul Milletvekiliyim fakat Bayburt’un ikinci Milletvekili olmaya devam edeceğim dedi.

Zeybek Konuşmasında Bayburtlular olarak Bayburt’un değerlerini öne çıkartmalıyız dedi. Dede Korkut’un Genç Osman’ın Şair zihninin her anlatılması gerekir dedi. Milliyetçilik sade söylemde kalmaması gerektiğini, içinde bulunduğumuz coğrafyada bin yılıdır varız hatta Türklerin Anadolu’ya geldiği Milattan sonra üç yüz, Dört yüzüncü yıllardadır.

Bu gün burada bulunan çeşitli siyasi görüşlerden hemşerilerimiz huzurunda şunu söylüyorum Milletin birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin Devletinin devam etmesinden başka bir Ülkümüz olamaz.

Kitre Köyünde doğmuş ve İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan yardımcısı olmamı sağlayan Bu Demokratik ortamı oluşturan Türkiye Cumhuriyeti kurusu Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuza kadar şükran duyuyoruz.

Biz bu şükranımızı daha çok çalışarak göstereceğiz dedi.

Konuşmaların ardından Gökhan Zeybek Hemşerilerimizle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi ve program sona erdi.