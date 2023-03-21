CHP İl Başkanlığında yapılan programa CHP İl Başkan Vekili Hasan Konca Merkez İlçe Başkanı Fatih Bayram İlçe Sekreteri Ve Basın İletişim Başkanı Mustafa Aker Hukuk Müşaviri Sercan Türker Ve Partililer Katıldı

CHP Bayburt 28 .Dönem Milletvekili Aday Adaylığına;

1-Maksut Erol(Lise Mezunu -Çiftçi)

2-Kubilay Erel(Lise Mezunu-İş İnsanı)

3-Nihat Kostik(Üniversite Mezunu)

Müracaat etti

Aday Tanıtım Toplantısında projeleriyle iddalı hazırlanan CHP Milletvekili Aday Adayı Kubilay Erel;"Bayburt'taki yatırımların hepsinin rant üzerine yapıldığını ifade ederek iktidara geldiklerinde bu ranta son vereceklerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti;"Bunların hiç biri Bayburt ve Bayburtluları düşünülerek yapılmamıştır. Eski Hastane Civarı Ve Çoruh Nehri Civarındaki Resistanslar gibi yeni yapılan çoğu yapılar gelişi güzel ve plansız yapılmıştır.Bunların hepsi rant üzerine yapılmıştır.

İktidara geldiklerinde yapacakları projelerden de bahseden 28.Dönem CHP Bayburt Milletvekili Aday Adayı Erel;"Bayburt Tarım ve Hayvancılık ilidir.Bu nedenle projelerimizin en birinci ve olmazsa olmazı Bayburt'umuza bir Veteriner ve Ziraat Fakültesi getirmektir.Ve ayrıca Bayburt'un dışarıya açılan yüzü olan Bayburt Sarı Taşını Buranın yerli markası yapmak için yine Üniversitemiz Bünyesimde Doğal Taş Yapı Teknolojisi Bölümleri açtırmak. bunlar bizim öncelikli projelerimiz arasındadır. Bu projelerimiz de Bayburt'umuzun acil ihtiyacıdır.

Bunun yanısıra yine iktidara geldiğimizde İlimiz İçin Doğalgaza Elektriğe ve SGK ve Bağ-Kur Primlerine ℅30 indirim gerçekleştirmek olacaktır.

Yine öncelikli projelerimiz arasında yer alan ve önem arzeden Hastane Kavşağına Viyadük yapılması Ve 10 Yıldır Yapılamayan Kop Tüneli Projesini Baştan Yenileyeceğiz.

Demirözü İlçesi ve Çevre Köylerimizden Gelen Hemşehrilerimizin Daha seri şekilde Hastaneye Yetişmeler için Hastane Viyadük'ü Yapılacak.

Ve Tabiki Dışardan Gelen Öğrencilerimiz için Onların İlimizde Rahat Eğitimlerini Almaları İçin Üniversite Öğrencilerimize Yönelik Projelerimiz Olacaktır.

Trabzon Uzungöl ve Rize Ayder Yaylasına Gelen Arap Turistlerin Bayburt'a Getirmek için Gerekli Acentelerle İrtibata Geçip Bayburt Kalesi Yeraltı Şehri Ve Müzeleri Gezdirmek Ve Bu Amaçla Bayburt Ekonomisine Katkı Sağlayacak Projelerimiz Olacaktır.

Vekil Sadece Mecliste Gidip Orda Oturmak Olmadığını da İfade eden Erel;"Bayburt'ta son 20 Yıldır Seçilen Vekiller Hepsi Gitti Mecliste Oturdu.Birgün Bayburt'un Sorunlarını Sıkıntısını Dile Getiren Olmadı.Biz Allah Nasip Eder İktidara Gelirsek Ankara'da Oturmayacağız.Biz Bayburt'un Her Türlü Sorunları İle Yakından İlgileneceğiz.Tüm bu düşüncelerin projeye dönüştürülüp yapılacağı tek adres CHP'dir.Çünkü bizde biyat yok Liyakat Vardır"Dedi