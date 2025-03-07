Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel öğrenciler, elleriyle hazırladıkları takıları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Akse Hakcan Döven Bilgi Evi velilerine hediye etti.KOCAELİ (İGFA) - Özel bireylerin her zaman yanında ve destekçisi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı, Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel çocuklardan anlamlı çalışma. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle harekete geçen Çayırova’nın özel yürekleri, elleriyle takı hazırladılar.

Kendi el emekleri olan takıları güzelce kutularına koyan özel bireyler, öğretmenleriyle birlikte Akse Hakcan Döven Bilgi Evi’ne gitti. Akse Hakcan Döven Bilgi Evi velileriyle burada bir araya gelen özel bireyler, el emekleri olan özel takıları, Çayırovalı kadınlara hediye ettiler.

Hediyeler karşısında duygulanan Çayırovalı kadınlar, özel bireylerim bu jestine yönelik yaptığı açıklamada, “Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir düşünce, çok mutlu ettiler bizi, onlar da ömür boyu mutlu olurlar inşallah. Sağ olsunlar, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. Özel bireyler, “8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu olsun” yazılı kutularda bulunan hediyeleri takdim ettikten sonra, program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.