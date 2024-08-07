Bayburt’ta Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir binanın çatısını yenilediği esnada düşerek ağır yaralanan çatı işçisi Ogün Karaer (52), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dün ikindi saatlerinde meydana gelen olayda, çatıda çalışırken boşluğa düşen Karaer, olay yerinde ağır yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Karaer'i hastaneye kaldırdı. Yolculuk sırasında kalbi duran Karaer, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Ancak durumu ağır olan Karaer, sabah karşı yaşam mücadelesini kaybetti. Karaer'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Evli ve iki çocuk babası olan Ogün Karaer'in vefatı, ailesi ve yakınları arasında büyük üzüntü yarattı.