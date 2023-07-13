İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından İnter'de forma giyen milli oyuncu Çalhanoğlu’nu makamında ağırlayan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, “Millî gururumuz, dünyaca ünlü futbolcu hemşehrimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle her zaman gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını temenni ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanımız Pekmezci’ye misafirperverliğinden ötürü şükranlarını sunan Çalhanoğlu ise, 3 günlük memleket ziyareti için geldiği Bayburt’ta büyük bir coşkuyla karşılandığını belirtti.

Ziyaret anısına milli futbolcuya hediye takdim eden Başkanımız Pekmezci’ye Çalhanoğlu da imzalı Inter forması hediye etti.

Çalhanoğlu’na belediyemiz ziyaretinde Bayburt Kültür ve Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlu, babası Hüseyin Çalhanoğlu, oğlu Ayaz Çalhanoğlu, amcası Yaşar Çalhanoğlu, yeğeni Bedirhan Çalhanoğlu ve Bayburtspor eski kaptanı Recep Gümüşhaneli eşlik etti.

Bayburt Belediyesi ziyaretini tamamlayan A Milli Futbol Takımı kaptanı Çalhanoğlu, Başkanımız Pekmezci ile birlikte Belediyemiz tarafından yakın bir zamanda hizmete açılan Bamsı Beyrek Seyir Terası’na geçti. Burada cam terasa çıkan Başkanımız Pekmezci ile milli futbolcu Çalhanoğlu bir süre şehir manzarasını seyrettiler.

Bamsı Beyrek Seyir Terası’nda bulunan vatandaşlarımızın ilgisiyle de karşılaşan Çalhanoğlu ve beraberindekilere Başkanımız Pekmezci Türk kahvesi ikram etti.

Ailesiyle birlikte Bayburt’ta bulunan Çalhanoğlu, memleketinde geçireceği 3 gün boyunca çeşitli etkinliklere katılacak.