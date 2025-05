İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, Anneler Günü nedeniyle Güzelbahçeli anneleri kahvaltıda bir araya getirdi. Başkan Günay annelere sardunya ve fular dağıttı.İZMİR (İGFA) - Anneler günü kapsamında Güzelbahçe Belediyesi anneler günü kahvaltısı düzenledi. Güzelbahçe Belediyesi Toplum Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen kahvaltıya; Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, belediye meclis üyeleri ve Güzelbahçeli anneler katıldı.

Annelerin vermiş olduğu emeği ve fedakarlığı kimsenin veremeyeceğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Makam, mevki, zenginlik, büyük olmak hiçbiri annelerden ne büyük ne de daha kıymetlidir. Bu yüzden annelik makamından üstün hiçbir şey yoktur. Sizler eli öpülesi anneler, sizlerin bir günü değil her günü emek, her günü, fedakarlıkla geçiyor. Bir gün değil her gün sizlerin günü” diye konuştu.

Başkan Günay, “Anneler toplumun temel direği, onların sevgi dolu emeği her zaman baş tacıdır. Annelerimiz, hayatımıza anlam katan en kıymetli varlıklarımızdır. Hayata attığımız ilk adımdan itibaren yanımızda olan, sabırla, şefkatle, sonsuz bir sevgiyle bizleri büyüten annelerimiz; sadece ailemizin değil, toplumun da temel taşıdır. Onların fedakârlığı, sevgisi ve güçlü duruşu sayesinde bizler daha huzurlu, daha güçlü bir toplum inşa edebiliyoruz. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, ebediyete intikal etmiş annelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere, şehit anneleri ve askerde evlatları vatani görevini yapan annelerimizin ellerinden öpüyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum,” diye konuştu.

Başkan Günay Eşi Nermin Günay ve meclis üyeleriyle birlikte annelere çiçek ve fular dağıtarak annelerin gününü kutladı.