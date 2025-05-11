Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, geleceğin iletişimcilerini yetiştirme hedefiyle, öğrencilerin profesyonel gelişimine odaklanan bir etkinliğe imza atıyor.KOCAELİ (İGFA) - 13-14 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Sigorta Birliği ve Kürşat Çakıroğlu İnşaat sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik, öğrencilerin sektördeki uzman isimlerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini artırmalarına, yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve mesleki yetkinliklerini kazanmalarına olanak tanımayı amaçlıyor.

Festival kapsamında, iletişim sektörünün çeşitli alanlarından profesyonellerin katılımıyla söyleşiler, seminerler, atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Festivalde Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Kıyar, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrem Damla Çimen, Elmas Nida Baykal (OMG! İletişim Ajansı Kurucu Ortağı) Yakup Sayar (Türkiye Sigorta Birliği Kurumsal İletişim Bölüm Yöneticisi), Nigar Kalyoncu (İletişim Ofisi Halkla İlişkiler Ajansı Başkanı) Ali Taran (Ali Taran Creative Workshop Ajans Başkanı), Ezgi Toprak (Bağımsız Gazeteci), Gülçin Çavdarcı (Türkiye Sigorta Birliği Kurumsal İletişim Kıdemli Uzman), Arş. Gör. Kıymet Kaya, Ertan Kılıç (Liv Hospital Basın İlişkileri Sorumlusu), Ersin Kopuz (Habitat Derneği Sürdürülebilirlik Programı Proje Yöneticisi), Akademisyen ve Belgesel Film Yapımcısı Prof. Dr. Özden Cankaya, Akademisyen ve Belgesel Film Yapımcısı Doç. Dr. Öğr. Üyesi Cem Hakverdi, Seymen Koleji Drama Öğretmeni Ayça Kılavuz ve Nokta TV ve Gazetesi Ortağı Ahmet Akçaalan gibi alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Festivalin program akışına ve düzenlenecek atölye etkinliklerinin başvurularına iletisim.kocaeli.edu.tr internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.