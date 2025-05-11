İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin girişimcilik programlarını yürüten Tech Istanbul’un, girişimcilere büyüme yolculuklarında güçlü destekler sunduğu Ön Kuluçka Programı’nın başvuru dönemi devam ediyor. Son başvuru tarihi ise 4 Haziran.İSTANBUL (İGFA) - En İyi Kuluçka Programı seçilen Tech Istanbul, 2025 yılının son Ön Kuluçka çağrısı ile büyüme yolculuğunda girişimcilere rehberlik etmek için hazır.

Tech Istanbul, farklı sektörlerden teknoloji tabanlı girişimini geliştirmek isteyen girişimcilere destek mekanizmaları sunuyor. Ön Kuluçka’ya başvuran girişimciler, teknoloji odaklı çözümlerini ölçekleyebilecekleri güçlü bir ekosisteme adım atıyor.

HAYALLERİNİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRME ZAMANI!

Ön Kuluçka’da desteklenen girişimler, İstanbul’un merkezinde konumlanan 4 farklı ücretsiz ofis alanı, girişimcilik eğitimleri, mentörlük desteği, ücretsiz veya indirimli perklere erişim, yatırımcı/müşteri buluşmaları, kamu ve özel sektör liderleri ile tanışma, PR ve medya desteği ve patent ön araştırma desteği gibi sayısız imkandan faydalanabiliyor.

Tech Istanbul Ön Kuluçka’ya başvurmak isteyen girişimler için son başvuru tarihi 4 Haziran! Başvurular tech.istanbul web sitesi üzerinden alınıyor. Tech Istanbul, girişimcilik ekosistemine güçlü bir adım atmak isteyen girişimcileri Ön Kuluçka’ya davet ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için tech.istanbul internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.