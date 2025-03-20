Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi’nin (ÇAK-TİM), öğrencilere ve öğretmenlere yönelik gerçekleştirdiği ‘Afet Farkındalık Eğitimi’nin finali gerçekleştirildi. Tüm eğitimlerin sonunda yaklaşık 7 bin 500 öğrenci ve 2 bin 200 öğretmen ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ almış oldu.KOCAELİ (İGFA) - 4 yıl önce kurulan ve 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında, afet bölgesinde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan ve birçok canın kurtarılmasına vesile olan ÇAK-TİM, Çayırova’da farkındalık çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yaklaşık 1 ay önce başlayan ve ilçede lise düzeyindeki tüm okullarda ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ gerçekleştiren ÇAK-TİM ekibi, öğretmenlere yönelik de bir çalışma düzenlemişti. ÇAK-TİM’in eğitim programlarının sonuncusu ise ilçede ilkokullarda görev yapan öğretmenlere yönelik oldu.

Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Afet Farkındalık Eğitimleri’nin final programı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Final eğitim programına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir ve çok sayıda öğretmen katılım gösterdi.

Başkan Çiftçi, Çayırova'da olmayan ÇAK-TİM’i kurduklarını ve ekibin Adıyaman’da çok önemli çalışmalara imza attığını anımsatarak, "Afete hazırlık ve afet süreçlerinin yönetilmesi kapsamında afet bilincinin oluşturulması çok önemli. Bir aydır tüm liselerimizdeki öğrencilerimize farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Ben bugün buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlçe milli eğitim müdürümüzle birlikte bu çalışmaları gerçekleştirdik. Olası afetlere karşı hazırlıklarımızı sürdürecek ve toplumumuzun bilinçlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların sonrasında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, afet farkındalık eğitimlerini gerçekleştiren ÇAK-TİM Lideri Hüseyin Narman’a plaket takdim etti.

Sinevizyon gösterimleriyle devam eden programda ÇAK-TİM Lideri Narman, salonda bulunan ilkokul öğretmenlerine depremde yapılması gerekenlere yönelik eğitim verdi.