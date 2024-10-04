Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, özellikle sanayi tesislerinde meydana gelebilecek olası yangın ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla fabrikalarda görev yapan itfaiyecilere teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Togg, Bosch ve Renault fabrikalarında görevli 57 itfaiye personeline ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 15 kişilik arama kurtarma ekibine yönelik 40 saatlik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Bursa İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde, fabrikalardaki itfaiyecilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Eğitimler kapsamında yangınla mücadele, kapalı alanlarda yön bulma ve kurtarma, kapalı alanlarda yangına müdahale, tehlikeli maddelerle başa çıkma ve yangın güvenliği gibi kritik konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Sahada karşılaşılabilecek gerçek durumların senaryolaştırıldığı eğitimlerde, itfaiyeciler özveriyle mücadele ederek yangını söndürdü.

Sanayi tesislerinde yangın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla düzenlenen eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirten yetkililer, fabrikalardaki itfaiyecilerin bilgi ve becerilerini artırarak olası yangın durumlarına karşı daha etkili müdahale etmelerini sağlamak istediklerini dile getirdi.