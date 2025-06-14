Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonuna yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. 2023 yılının Haziran ayında aktif olarak hizmet vermeye başlayan Sahipsiz Hayvan Bakımevi, bugüne kadar 3.500'den fazla hayvana sağlık ve yaşam desteği sundu.TEKİRDAĞ (İGFA) - 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlara uygun şekilde faaliyet gösteren bakımevi, ihbar üzerine sahipsiz hayvanları toplayarak tıbbi müdahale, kısırlaştırma, aşılama ve tedavi hizmetleri sunuyor. Bakımevinde klinik hizmetlerden cerrahi müdahalelere, beslenmeden sahiplendirmeye kadar birçok işlem 7 gün 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Modern ve Donanımlı Bir Tesis

Toplam 18.800 metrekarelik alana kurulan bakımevi; 2.270 m² kapalı alan, 14.730 m² açık alan ve 1.800 m² gömü alanına sahip. Tesis içinde idari bina, klinik birimleri, karantina alanları, kedi ve köpek bakım ve yaşam alanları ile ileri teşhis ve tedavi cihazları yer alıyor. Radyografi, ultrasonografi, laboratuvar analizleri ve ortopedik cerrahi gibi gelişmiş tıbbi işlemler de yapılabiliyor.

Geniş Kapsamlı Hizmet

Tesiste barınma ve tedavi hizmetleri, optimum hayvan refahı gözetilerek sunuluyor. Bakımevine gelen ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumda olan hayvanlar, burada hayatlarının sonuna kadar özel yaşam alanlarında barındırılıyor.

Binlerce Hayvana Şifa Oldu

2023 yılının Haziran ayından bu yana çağrı merkezi, CİMER, belediye hatları ve sosyal medya aracılığıyla gelen toplam 3.541 talep değerlendirildi. Bu kapsamda 2023 yılında 1.208, 2024 yılında 1.806 ve 2025 yılında şu ana kadar 626 sahipsiz hayvana hizmet verildi. 178 hayvan sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu. Köpekler için sahiplendirilinceye kadar kalıcı bakımevi, kediler için ise geçici bakımevi görevi üstleniliyor.

12 Haziran 2025 itibarıyla bakımevinde 107 kedi ve 220 köpek olmak üzere toplam 327 hayvan bulunuyor.

Kısırlaştırma ve Cerrahi Müdahaleler

Merkezde bugüne kadar 1.369 hayvan kısırlaştırıldı. Ayrıca ortopedik müdahaleler, tümör alımları, göz operasyonları ve diş tedavileri dâhil olmak üzere toplam 206 cerrahi işlem gerçekleştirildi.

İleri düzey cerrahi operasyonların yapılabileceği yeni birimler için gerekli altyapı çalışmaları da tamamlandı. Bakımevinin kapasitesini artırmak üzere çalışmalarımız hızla sürüyor. İhaleleri tamamlanan projelerin inşasının bitmesiyle birlikte kapasite ve refah düzeyi katlanarak artacak, daha fazla sahipsiz dostumuza hizmet sunulacak.