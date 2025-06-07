Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ile Eskişehir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi işbirliğinde düzenlenen “Coffee Talk” etkinliği, diplomatik bir konuğu ağırladı. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Mátis, etkinlik kapsamında Eskişehirli gençlerle bir araya geldi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Samimi ve interaktif bir atmosferde gerçekleşen söyleşide, gençler uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği politikaları ve öğrenci değişim programları hakkında merak ettiklerini sorma fırsatı buldu. Büyükelçi Mátis, Macaristan’ın gençlik politikalarından Türkiye-Macaristan ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede önemli bilgiler paylaştı.

Gençlerin aktif katılım gösterdiği etkinlikte, iki ülke arasında eğitim ve kültürel iş birliklerinin önemi vurgulandı. Büyükelçi Mátis, gençlerin uluslararası alanda daha aktif rol üstlenmeleri gerektiğine dikkat çekerek, Avrupa'daki fırsatları değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik sonunda gençlerle birebir sohbet etme imkânı bulan Büyükelçi Mátis’e Eskişehir’e özgü hediyeler takdim edildi.