Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Körfezray Metrosu’ndaki tünelleri kazacak dev köstebeklerin montaj çalışmalarını inceledi. Metronun Kocaeli geleceğindeki stratejik önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Şehrimiz adına tarihi bir adım atılıyor” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Körfezray Metrosu’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, kamuoyunda dev köstebekler olarak bilinen Tünel Açma Makinesi(Tunnel Boring Maching) TBM’den ikisi Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’na getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve Genel Sekreter Dr.Hayri Baraçlı, 2 TBM’nin montaj çalışmalarını incelemek üzere şantiye alanına ziyarette bulundu. Yerin 28 metre altındaki tünel başlangıç noktasına inen Başkan Büyükakın, daha sonra Körfezray Metrosu’nun geldiği son nokta ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1. ETAP HIZLI ŞEKİLDE TAMAMLANACAK

TBM’lerin montajı bittikten sonra tünel çalışmalarının başlayacağını hatırlatan Başkan Tahir Büyükakın, “TBM makinelerinin kurulumu yapılıyor. Çok kısa bir süre sonra inşallah İzmit Doğu İstasyonu’na doğru bu 2 TBM’nin tünel açma çalışmaları başlayacak. Seka Park, Cumhuriyet Parkı, Milli İrade Meydanı tarafına doğru bu tüneller ilerleyecek. Aynı şekilde bir başka çalışma da Derince yönünde başlayacak. Önce zemine inilecek, sonra TBM’ler kurulacak, oradan da batıya doğru ilerlenecek. 1. Etap olarak değerlendirdiğimiz Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ile Otogar arasındaki yaklaşık 14 kilometrelik hattın çalışması hızlı bir şekilde tamamlanıyor. 2028’e kadar bu etabın bitirilmesi hedefleniyor. Sonraki dönemde de diğerleri peyder pey yapılacak” dedi.

CUMHURBAŞKANI’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Proje kapsamında çok hummalı bir çalışma yapıldığını ifade eden Başkan Tahir Büyükakın, “Çok hummalı bir çalışma var burada. Gece gündüz çalışma yapılıyor. Şehrimiz adına tarihi bir adım. Bu projenin gerçekleşmesinde, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere tüm Bakanlık personeli ile müteahhit firma yetkililerine teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız ve bir an önce bitirilir” ifadesini kullandı.

RAYLI SİSTEM GENİŞLETİLMELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, şehrimizin her yıl 40 bin ila 50 bin arasında göç aldığına dikkat çekerek, raylı sisteme neden bu kadar önem verdiklerinin altını çizdi. Başkan Büyükakın, “Kocaeli gerçekten büyük bir şehir ve bu büyüklüğü artarak devam eden bir şehir. Senede ortalama 40 bin ila 50 bin arasında göç alıyor. Yani her 2 senede bir, Türkiye’nin en küçük illeri kadar büyüyor. Böyle bir tempoya yetişmek gerçekten zor. Ayrıca araç sayısındaki artışı da dikkate aldığımızda artık İzmit Körfezi kuzeyindeki yolların yukarıya aşağıya veya sağa sola genişlemesi gibi seçeneklerle şehir trafiğinin yönetilmesi imkansız hale geliyor. Bunun için de şehrin bütünsel yönetiminde yapılması gereken, raylı sistemin toplu ulaşım içindeki payının artmasıdır. Toplu ulaşımda da toplu taşımanın payının artması, ana yaklaşım olmalıdır” dedi.

GEBZE METROSU FİNALE YAKLAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yapımı devam eden Gebze-Darıca Metrosu ile projelendirme ihalesi gerçekleştirilen Güney Metro Hattı ile ilgili de son bilgileri verdi. Başkan Büyükakın şunları söyledi: “2019 yılı itibariyle başlayan Gebze-Darıca Metrosu, hızlı bir şekilde devam ediyor. Orası artık finale yaklaşmış durumda. Bu hat ise ikinci en önemli hat. Son olarak üçüncü hat(Güney Hattı) kalıyor. Bizim bakışımıza göre başlanmış bir proje, biter. Dolayısıyla Gebze-Darıca Metrosu’nun inşasında arkadaşlar işlerini iyi yapıyorlar. Onlara güveniyoruz. Takip de ediyoruz.

ODAK NOKTAMIZ GÜNEY HATTI

Bundan sonra Güney Hattı’na odaklandık. Başiskele ve Gölcük ilçelerini içine alacak olan raylı sistem hattının inşası için çalışmalar yapmaya başladık. Projelendirme ihalesi yapıldı. Orada da kamuoyunda eksik bilgiler var. Tramvay hattı deniliyor. Oysa orası tramvay hattı değil. Burası gibi bir hat, hafif metro çalışması. Yüzeyden gidecek bir hat değil. İstasyon ve vagon büyüklükleri de tramvaydan farklı. Üstelik, böylesine uzun mesafede yolcuların tramvayla taşınması mümkün değil. Orada hafif raylı bir sistemin inşa edilmesini şehrimizin geleceği adına vazgeçilmez, stratejik açıdan da önemli buluyoruz. Bunlar yerli yerine oturduğunda, şehrin ana taşıma aksı toparlanmış olacak. Toplu taşımanın toplam yolculuk içindeki payının yüzde 30’lara çıkarılması gerekiyor. Bunun için de raylı sistemin payı, bu hedefin yarısına yani yüzde 15’lere çıkmalı. Böylece şehrin trafiğinde rahatlama söz konusu olur.”