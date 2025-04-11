Bursa siyasetinde Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'den sonra gündemi sarsan bir iddia daha ortaya atıldı. İYİ Parti’den Karacabey Belediye Başkanı seçilen Fatih Karabatı’nın AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Herkes Duysun TV’de iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.BURSA (İGFA) - İYİ Parti’de son dönemde yaşanan istifalar sonrası, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Karacabey’de başkan seçilen Fatih Karabatı’nın AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor.

karacabey’in yerel medya organlarından Karaca TV’nin haberine göre, Karabatı’nın geçiş süreci kesinleşti.

İddialara göre, 16 Nisan’daki AK Parti Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karabatı’ya rozet takması bekleniyor.

RECEP ALTEPE’DEN İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Herkes Duysun TV’de iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Herkes Duysun TV'de Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle yayınlanan Herkes Duysun programına konuk olan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in AK Partiye geçeceklerine dair iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Siyasette geçişler olabiliyor. Belediye başkanları, hizmet için farklı yollar arayabiliyor" diyen Altepe, "Seçim sürecinde AK Parti’den aday olamayan bazı isimler başka partilerden seçime giriyor. Özellikle hizmet imkanları kısıtlı yerlerde AK Parti’ye geçişler sıkça görülüyor. Bu konu hakkındaki söylemleri çok duydum. Beni de arayanlar oldu ama bu konu benim bölgem değil. O yüzden pek fazla bir şey diyemedim. Geçiş durumları olduğunu duyuyordum, biliyorum ama bu konuda kimseyle bir görüşmem olmadı” diye konuştu.

Karabatı’nın AK Parti’ye geçip geçmeyeceği merak konusu olurken, konu Bursa siyasetinde tartışılmaya devam ediyor.

https://youtu.be/CVu01QI_Apc