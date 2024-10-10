Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Bursaspor deplasmanda Uşakspor'un konuğu oldu. Yeşil-Beyazlılar Yiğit Ali Bayrak'ın tek golü ile bir üst tura çıkan taraf oldu.Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan Uşakspor Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesini hakem Armağan Çıbık yönetti.

KADROLAR

Uşakspor: Can, Doğancan, caner, İlke, Erol, Cihangir, Talha, Rüstem, Bertuğ, Cihad, Fatih

Bursaspor: Zekeriya, Abdullah, Furkan Emre, Furkan Saki, Yiğit, Bora, Mustafa, Hamza, Sedat, Mücahit

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Hakem Armağan Çıbık'ın düdüğü ile karşılaşmaya konuk ekip Bursanspor başladı.

Dakika 8: Bursaspor'da sol kanattan Abdullah Tazgel'in ortasında ceza sahasında Muhammed Demir istediği gibi bir vuruş yapamadı ve top auta çıktı.

Dakika 15: Bursaspor'un geliştirdiği tehlikeli atak sonrasında Furkan Özyapı'nın sert şutunu kaleci kornere çeldi.

Dakika 17: Furkan Özyapı rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

Dakika 19: Bursaspor'da bir sarı kart daha. Hamza Gür sarı kart sonrasında Bursaspor kaptanı Ahmet İlhan Özek'in hakeme yoğun itirazı sonuçsuz kaldı.

Bursaspor ilk yarıda üstün oyunu devam ediyor fakat bulduğu pozisyonları henüz değerlendiremedi.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 4 dakika eklendi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya Bursaspor oyuncu değişikliği ile başladı. Mustafa Genç'in yerine oyuna İlhan Depe dahil oldu.

Dakika 58: İkinci yarıda daha hareektli bir Uşakspor izlerken, ceza sahasının hemen dışındanSemih Akyıldız'ın şutunu Bursaspor'un kalecisi Zekeriya kornere çeldi. Kornerden bir sonuç çıkmayınca oyun kale vuruşuyla tekrar başladı.

Dakika 60: GOLLLLL Yiğit Ali Bayrak... Ceza sahasında topla buluşan Yiğit Ali Bayrak topu sağa çekip şutunu attı ve kaleci Cantürk'ü avladı. 0-1

Karşılaaşmanın son 5 dakikasına girerken Bursaspor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Her iki takım ataklarını sürdürürken bu dakikalarda Uşakspor daha üstün bir oyun sergiliyor.

Dakika 90: Karşılaşmanın sonuan oynanmamış süre olarak en az 6 dakika eklendi.