Bursa'da Gemlik Belediyesi'nin yeni belediye başkan yardımcısı Yahya Emrecan Uzunkaya oldu.BURSA (İGFA) - Arzu Şen Karataş'ın istifasından boşalan başkan yardımcılığı koltuğuna Yahya Emrecan Uzunkaya oturdu.

YAHYA EMRECAN UZUNKAYA KİMDİR?

Yahya Emrecan Uzunkaya, Karadeniz kökenli bir ailenin ferdi olarak, Gemlik’te Dünyaya gelmiş, Eğitim hayatını KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde tamamlamıştır. Eğitim hayatının yanı sıra Öğrencilik döneminde, Siyasi parti birliklerinde görev almış, Öğrenci birlikleri kurmuş, başkanlıklarını devam ettirmiştir. Günümüzde kurmuş olduğu öğrenci birliği aktif olarak hizmetlerine devam etmektedir.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, Kendi aile şirketinde, 10 Yılı aşkın süre zarfında İnşaat Mühendisliği mesleğini icra etmiştir. 2024 Yerel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye meclis üyeleri listesinde yer almış, Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. Meclis üyeliği sonrasında, İmar komisyonunda kendisine görev verilmiş, bu süreci başarılı bir şekilde yönetmiştir.

2025 Nisan ayı itibaren, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetimi Tensipleri, Kamuoyu yoklaması sonucunda, Gemlik Belediye Başkan Yardımcılığı Görevine getirilmiştir.

Kendisi, Anadolu Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesinde eğitimine devam etmektedir.

Evli ve 2 Çocuk Babasıdır.