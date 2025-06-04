Bursa Osmangazi Belediyesi, Bursalı sanatçı Belgin Ersavaş’ın Yeşilçam’ın usta oyuncularının fotoğraflarını Bursa’da yetişen ipek böceği kozaları ile süsleyerek hazırladığı ‘Yeşilçam ve Kozanın Dansı Nostalji Sergisi’ni sanatseverler ile buluşturdu. BURSA (İGFA) - Yeşilçam’ın usta oyuncularının fotoğrafları Bursa’nın incisi ipek böceği kozasıyla birleşti. Bursalı Sanatçı Belgin Ersavaş, Yeşilçam oyuncularının en beğenilen fotoğraflarını ipek böceği kozası kullanarak süsledi. Usta sanatçı Ersavaş, sergide kullanacağı resimleri süslerken Bursa’nın dağ yöresinin tarihi kadın başlıklarını da kullandı. Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde ziyarete açılan ‘Yeşilçam ve Kozanın Dansı Nostalji Sergisi’nde Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevinde yattığı yıllarda kendi yaptığı el işlemeli eseri de yer aldı. Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Sinan Nergiz, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, Sanatçı Belgin Ersavaş ve sanatseverler katıldı.

“BURSA İPEKBÖCEĞİ KOZASINI UNUTTURMADAN SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUM”

Sergi hakkında bilgi veren Bursalı sanatçı Belgin Ersavaş, “Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarını ipek böceği kozası ve Bursa dağ yöresinin tarihi kadın başlıklarını kullanarak süslediğim sergimi sanatseverlerin beğenisine sundum. Sergide ayrıca Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevinde yattığı yıllarda kendisinin yapmış olduğu el işlemesi eseri de yer alıyor. Bursa ipekböceği kozasını unutturmamaya, gelenek ve kültürümüze sahip çıkmaya çalışıyorum. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin ışığında yetişmiş bir sanatçı olarak sanatımı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Serginin açılışının ardından protokol üyeleri ve sanatseverler sergide bulunan birbirinden özel eserleri inceleme fırsatı buldu.