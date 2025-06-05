Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 6 Haziran 1889’da kurularak başlayan yolculuğunda 136. yılını coşkuyla kutladı. 57 binden fazla üyesiyle Türkiye’nin en büyük odalarından biri olan BTSO, kentin ekonomik kalkınmasına öncülük etmeyi sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın ticaret ve sanayi hayatına 136 yıldır yön veren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kuruluş yıl dönümünü özel bir programla kutladı.

Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları tarafından 6 Haziran 1889’da kurulan BTSO, bugün 57 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin önde gelen ticaret ve sanayi odaları arasında yer alıyor.

Kutlama programı, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İsmail Kuş ve Cüneyt Şener, yönetim kurulu, meclis divanı ve komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Heykel'deki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından, BTSO’nun kurucusu Osman Fevzi Efendi’nin Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri ziyaret edilerek dua okundu.

“BTSO, BURSA’NIN BAŞARI HİKAYELERİNİN ÖNCÜSÜ”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, törende yaptığı konuşmada, BTSO’nun üç yüzyılı aşan köklü bir kurum olduğunu vurguladı.

Meclis Başkanı Uğur, “BTSO, ticaretin ve üretimin rehberi olarak kentin ekonomik hafızasını inşa etti. Sanayileşme, ihracat ve mesleki örgütlenmenin temellerini atarak Bursa’nın üretim, istihdam ve ihracat yolculuğunda sayısız başarı hikayesine öncülük etti. Cumhuriyet’le birlikte ekonomik bağımsızlık mücadelesinin güçlü bir paydaşı olan odamız, Türkiye’de organize sanayi bölgelerinin ilk örneğini hayata geçirdi. Kurucumuz Osman Fevzi Efendi’yi ve emeği geçenleri saygıyla anıyor, geçmişten aldığımız güçle geleceği şekillendirmeye devam edeceğimizi ifade ediyorum” dedi.