Bursa Osmangazi BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Meliha Rüveyda Vatansever ve Duru Aras, 23-27 Temmuz 2025’te Tayvan’da düzenlenen 14. Uluslararası Asya Pasifik Genç Bilim İnsanları Konferansı’nda (APYS) Çevre Bilimleri kategorisinde dünya üçüncülüğü elde etti.BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Osmangazi BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Meliha Rüveyda Vatansever ve Duru Aras’ın uluslararası bir başarıya imza attığını duyurdu.

Öğrenciler, National Taiwan University ve Chung Yuan Christian University tarafından 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Tayvan’da düzenlenen 14. Uluslararası Asya Pasifik Genç Bilim İnsanları Konferansı’nda (APYS), Çevre Bilimleri kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Öğrencilerimizi ve emeği geçenleri tebrik ederiz” diyerek, genç bilim insanlarının başarısını kutladı.