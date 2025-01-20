Monster, İstanbul’daki Kadıköy, Küçükçekmece ile Ankara ve İzmir mağazalarından sonra, Türkiye’deki beşinci deneyim mağazasını Bursa’da açtı.BURSA (İGFA) - Türkiye’den çıkan global bir marka olma hedefiyle kurulan Monster, Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Kullanıcılarına bütünleşik bir hizmet sunmayı amaçlayan Monster, İstanbul’daki Kadıköy ve Küçükçekmece mağazalarıyla Ankara ve İzmir’deki mağazalarına bir yenisini ekleyerek, Türkiye’deki beşinci deneyim mağazasını 17 Ocak Cuma günü Bursa’da açtı.

Monster Kurucu Ortağı ve CEO’su İlhan Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış etkinliğine, basın mensupları, içerik üreticileri ve ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, Monster’ın geniş ürün yelpazesini deneyimleme fırsatı bulurken, markanın kapsayıcı hizmet anlayışını da yakından incelediler.

“Tüm paydaşlarımızın kalbine dokunmak, organik bir bağ kurmak istiyoruz”

Monster Kurucu Ortağı ve CEO’su İlhan Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Monster olarak, Türkiye’de 2000 yılından bu yana hizmet veriyoruz. İstanbul, Kadıköy’de başlayan bu yolculuğumuz, Bursa’daki yeni deneyim mağazamızla devam ediyor. Hedefimiz, Türkiye’nin birçok şehrinde yer almak ve Monster’ın benzersiz deneyimini kullanıcılarımızla buluşturmak. Laptop ve masaüstü bilgisayarlarımız için sunduğumuz Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi ve masaüstü bilgisayarlarımızda uyguladığımız Tam Sistem Garantisi gibi kapsayıcı hizmetlerimizle kullanıcılarımızın yanında oluyoruz. Monster’ın bu eşsiz deneyimini tüm Türkiye’ye ve globale ulaştırmak için çalışmalarımızı, yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Tüm paydaşlarımızın kalbine dokunmak, organik bir bağ kurmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda, kullanıcı dostu hizmetlerimizi yansıtabileceğimiz deneyim mağazalarımızın sayısını artırmaya devam ediyoruz.”