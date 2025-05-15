Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bağımsız Yaşam Derneği (BAY-DER) Bursa Şubesi’ni ziyaret ederek, alkol, madde ve kumar bağımlılığıyla mücadele eden derneğin çalışmalarını takdir etti. Vali, bağımlılıkla mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bağımsız Yaşam Derneği (BAY-DER) Bursa Şubesi’ne ziyarette bulundu ve derneğin bağımlılıkla mücadele faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

BAY-DER Bursa Şube Başkanı Ahmet Aslan, ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Bir insanı kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmaktır. Ücretsiz misafir ettiğimiz bireyleri, ilaçsız terapiyle topluma kazandırıyoruz” dedi.

Vali Ayyıldız, BAY-DER’in çabalarını övgüyle karşılayarak, bağımlılıkla mücadelenin toplumun ortak görevi olduğunu belirterek, BAY-DER’in çalışmalarının örnek niteliğinde olduğunu söyledi.

Ziyarette, iş birliği ve toplumsal bilinçlendirmenin önemi üzerinde durulurken, BAY-DER de, toplumdan destek beklediğini kaydetti.