TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Bursa Archifest etkinliği başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde iki gün boyunca gerçekleştirilecek Bursa Archifest 2024’te ulusal çapta tanınmış isimlerin katıldığı oturumlar, sergiler, atölyeler, film gösterimi ve konser başta olmak üzere çeşitli etkinlikler yapılacak.

BAOB’da bu yıl 5.si düzenlenen Bursa Archifest etkinliğinin açılış programına TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mücahit Yıldızhan ve Fatih Vardar, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Karataş, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İYİ Parti İl Başkanı İsmail Kaya, Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zuhal Aslı Saka, Bilecik Belediyesi İmar Komisyon Başkanı F. Didem, Mimarlar Odası Samsun Başkanı Burak Şener, Mimarlar Odası Bilecik Temsilcisi Furkan Burulday, Mimarlar Odası Tavşanlı Temsilcisi Mustafa Güler,BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, TÜMKAD Başkanı Ülfet Öztürk, akademik odaların yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri ve Bursa Teknik Üniversitesi’nden Agora ile MOYAP, Uludağ Üniversitesi’nden UMİT, UYAP ile Kot Farkı öğrenci toplulukları katıldı.

DÜŞLER GERÇEĞE DÖNÜŞECEK

Programın açılış konuşmasını yapan TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, iki gün boyunca sürecek etkinliğin mimarlık dünyasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Bu sene festivalin 5.sinin düzenlendiğini hatırlatan Başkan Şirin Rodoplu Şimşek, “Festivalin ana temasını ‘Düşlerin İnşası” olarak belirledik. Festival boyunca konusunda uzman ulusal isimlerle bir araya geleceğiz. Bursa’ya, mimarlık disiplinine ayna tutacağımız bu festival özellikle öğrencilerimiz için büyük kazanım olacak” dedi.

Bursa Archifest 2024’ün eşsiz etkinliklere ev sahipliği yapacağı bilgisini veren Başkan Şirin Rodoplu Şimşek, “İki gün boyunca sürecek atölye çalışmaları ve oturumlarla konuklarımızı uzman isimlerle buluşturacağız. Ayrıca festival kapsamında fotoğraf sergileri, film gösterimi ve konser olacak. Bir kez daha unutulmaz bir festival yaşanacağına inanıyor, tüm konuklarımıza katıldıkları için teşekkür ederim” diyerek konuşmasını tamamladı.

HAYALLERİ İNŞA ETMEK BİZLERİN ELİNDE

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, mimarların aslında birer sanatçı olduğunu söyleyerek şehirlerin yaşaması adına mimarlara büyük iş düştüğünü belirtti. Festivalin ana temasının sadece bu etkinliği değil tüm hayatın önemli bir mottosu olması gerektiğini ifade ederek, etkinliğe katılan öğrenciler meslek hayatlarında başarılar diledi.

Bursa Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise şehrin tüm paydaşlarıyla bir bütün olduğu vurgusunu yaparak, “Şehirlerin yaşayabilmesi, nefes alabilmesi için şehir planı hayati öneme sahip. Bu dönemde başta mimarlar odası olmak üzere tüm paydaşlarla bağımızı güçlendirdik. Şehrimizi güzelleştirmek, geleceğe taşımak adına üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu festivalin vaat ettiği gibi hayallerimizi inşa etmesine önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların son bölümünde söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Vardar, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız, Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Sayan Atanur ve Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan yaptıkları konuşmada festivalin paydaşı olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek katkı koyan herkese teşekkür ettiler.