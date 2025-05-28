Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD) ile Ekip İşi Tiyatro tarafından birlikte düzenlenen ve sahnelenen 'Yeşilçam' adlı oyun tiyatro izleyenlerden tam not aldı.BURSA (İGFA) - Gelirinin tamamının Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TÜMKAD burs fonuna aktarılarak kadın mühendis adaylarının 1 yıllık eğitim bursunun karşılanacağı tiyatro oyunu Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Sahnesi'nde gerçekleşti.



Tamamı gönüllü amatör oyunculardan oluşan 'Yeşilçam' tiyatro oyunu sonrası konuşan TÜMKAD Başkanı Ülfet Öztürk, "Buradan elde edilecek gelirle kadın mühendis adaylarımızın 1 yıllık eğitimlerine ve Türk Eğitim Vakfı'na destek olacağız. Bu proje ile cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim ve eşitsizliklerin azaltılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

TÜMKAD Başkanı Ülfet Öztürk oyunun gerçekleşmesinde katkı sağlayan paydaşları Ekip İşi Tiyatro’ya, oyunun yazarı Uğur Saatçi’ye, yönetmen Berrin Kulya Balkanlar'a ve tiyatro oyunun destek Bosch İşte Etkinlik Kaptanı Serkan Budaklı’ya, FKT Koltuk Sistemleri Direktörü Cenker Çavuşoğlu’na, Çelikler Şirket Kurucusu Hakan Çelik ile Rone Şirket Kurucusu Oğuz Turuş’un yanı sıra programa katkı veren TÜMKAD’ın kurumsal üyeleri Martur Fompak International, Erdem Kaya Patent, Yılser Metal, Orau Kredi ve İç Denetim, Zoom İnşaat, Valeo, Prysmian Group'a teşekkür ederek plaket verdi.