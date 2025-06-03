Bursa Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçede yaşayan çocukların yüzünü güldürdü.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi aileleri ve çocukları unutmadı. Sosyal yardım çalışmaları kapsamında yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kırsal mahallelerde oturan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Sosyal inceleme sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, hediye edilen kıyafetler ile bayram sevincini erken yaşadı. Yardımlaşmanın en çok ihtiyaç duyulduğu zamanların başında gelen bayram vesilesiyle binlerce çocuğa kıyafet dağıtımı yapan Osmangazi Belediyesi, çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu.

Çocukların mutluluk, ailelerinin de memnuniyet ile karşıladığı bayramlık kıyafetler kapı kapı dolaşılarak çocuklara ve ailelerine teslim edildi. Evde olmayan çocukların bayramlık kıyafetleri ise muhtarlara teslim edildi. Muhtarlar daha sonra bayramlıklarını çocuklara ulaştırdı. Osmangazi Belediyesi, bayramlık kıyafetler ile birlikte çocuklara ata tohumundan üretilmiş fideler de dağıttı. Çocukları kentsel tarımla tanıştırmak hedefiyle dağıtılan fideler ile çocukların evlerinin balkonlarında, bahçelerinde kendi bostanlarını oluşturmaları teşvik edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala çocukların bayram coşkusunu ikiye katlamak istediklerini ifade ederek, “Çocuklarımızın bayramı en güzel şekilde geçirmeleri adına bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdik. Çocukların yüzündeki gülüşü görmek, bizleri onlardan daha çok mutlu ediyor. Her zaman çocuklarımızın ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.