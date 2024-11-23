Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Museum Takeover Day’ (Müzeyi ele geçirme günü) etkinliği kapsamında çocuklar, Bursa Kent Müzesi ve Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde görevlilerin yerine geçerek hem rehberlik yaptı hem de tarih ve sanat alanında birçok bilgiyi öğrenme fırsatı bulduBURSA (İGFA) - Dünyada ilk kez 2010'da İngiltere'de ortaya çıkan ve ‘devralma günü’ olarak bilinen "Museum Takeover Day" etkinliği kapsamında 12 çocuk, Bursa Kent Müzesi ve Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde görevlilerin yerine geçti. Etkinliğe katılmak için başvuru yapan çocuklar, tamamen kendi cümleleri ile müzeye ait duygu ve düşüncelerini dile getiren bir mektup yazıp gönderdi. 9-12 yaş grubundaki çocuklar, sabah saatlerinde müzelere gelerek görevlilerle birlikte oryantasyon çalışması yaptı. Görevlerin kura yöntemiyle dağıtılmasının ardından çocuklar, bir gün boyunca müzede müdür, müze sorumlusu, rehber, sosyal medya sorumlusu, organizasyon sorumlusu, restorasyon, eğitim sorumlusu, idari işler gibi görevleri başarıyla yerine getirdi.

Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Müzeler Şube Müdürlüğü’nün çocuklar adına önemli bir etkinliği hayata geçirdiğini söyledi. Müzeleri çocuklara tanıtmayı ve bilinç oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Yıldız, “Kültürel mirasımızın nesilden nesle aktarılmasının önemli olduğun biliyoruz. Müzeler de bu anlamda önemli bir görev üstleniyor. Çocukların müzelerdeki yaşamı deneyimlemesini istedik. Bugün müzeyi çocuklarımızın yönetimine sunduk Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.