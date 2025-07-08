Bursa’nın Keles ilçesinde bu yıl 57’ncisi gerçekleşen Keles Kocayayla Kültür Şöleni binlerce vatandaşın katılımıyla coşkulu geçti.BURSA (İGFA) - Bursa Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, “Geçmişten gelen kültürümüzü geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şölenimize katılarak kültürümüze sahip çıkan binlerce hemşehrimize ve uzaklardan gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Keles Kocayayla yine tarihi günlerinden birisini daha yaşadı. 57. Keles Kocayayla Kültür Şöleni, Bursa ve civar şehirlerin yanında yurt dışından gelen misafirleriyle birlikte binlerce vatandaşın katılımıyla coşkulu geçti.

Bu yıl 57’ncisi düzenlenen şölenin ilk gününde Keles merkezindeki kortej yürüyüşüyle başladı. Keles ilçesindeki yöresel halk oyunları topluluklarının yanı sıra yöresel sanatçıların katıldığı kortejde bu yıl Kırgızistan ve Kazakistan’dan gelen halk dansları topluluklarının katılması şölene renk kattı. Keles Belediye Başkanı Ali Doğru’nun davetlisi olarak şölene katılan Kuzey Makedonya Tearçe Belediye Başkanı Nuhi Neziri ile Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal şölenin ilk gününde Keleslilerle buluştu.

BİNLERCE BURSALI KELES’E AKIN ETTİ

Kocayayla’da düzenlenen şölenin ikinci gününde havanın sıcak olmasına aldırış etmeyen binlerce Bursalı yaylaya akın etti. Kocayayla Kültür Şöleni’nde konuşan Ali Doğru, “Keles Kocayayla Kültür Şöleni’mizin bu yıl 57’ncisini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yine ilk defa düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız Keles Doğa ve Yaşam Ulusal Fotoğraf Yarışması’nı da sonuçlandırdık. Hep birlikte geçmişten aldığımız mirası geleceğe taşımak için hemşehrilerimizin desteğiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Kültürümüzü yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz Keles Kocayayla Kültür Şöleni’ne sahip çıkan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere Milletvekillerimize, Yıldırım Belediye Başkanımız aynı zamanda Bursa Kültür Turizm Tanıtma Vakfı Başkanımız Oktay Yılmaz’a, AK Parti Bursa İl Başkanımız Davut Gürkan’a, İlçe Başkanımız Özcan Yeni’ye, Keles Kent Konseyi’ne, Yerel Eylem Grubu’na, DAĞDER, DEKAV, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’ne, ayrıca etkinlikte yer alan yöresel halk oyunları ekiplerimize, sanatçılarımıza, köy derneklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En önemlisi de geçmişten geleceğe taşıyacağımız şölenimize sahip çıkan binlerce hemşehrimize yürekten teşekkürlerimi borç biliyorum” şeklinde konuştu.

İSMAİL ALTUNSARAY SAHNE ALDI

Keles’te iki gün boyunca süren şölende Kırgızistan Sedep Halk Dansları Topluluğu ile Kazakistan Juldız Halk Dansları Topluluğu’nun yanı sıra Keles ve Köyleri Halk Oyunları Topluluğu, Uludağ Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu, Kütahya Tavşanlı Halk Oyunları Ekibi, Uludağlı Efeler Halk Oyunları Ekibi, Gelemiç Folklor ve Çalgı Ekibi ile Yazıbaşı, Sorgun, Düvenli ve Gelemiç Folklor ekiplerinin sergilediği yöresel halk oyunları performanslarıyla birlikte yöresel ses sanatçıları Menteşeli Cengiz, Ayşenur Türkeş Menteşe, Glura Kasmykulova, Cem Taşkıner, Ahmet Bahyan, Çakır Ozan, Gelemiçli Zafer, İbrahim Sıkı, Necati Ekşi, Sevinç Şahin ve Tuğçe Kamış sahne aldı. Kocayayla’da sahne alan Türk Halk Müziği Sanatçısı İsmail Altunsaray, şölenin son gününde müzikseverlere unutulmaz bir konser verdi.