Millî Eğitim Bakanlığının öncülüğünde başlatılan “Kardeş Ülkeler Kardeş Okullar” projesi kapsamında, Türk dünyası adına anlamlı bir adım daha atıldı.BURSA (İGFA) - Tunaboylular ve Deliormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri, Kosova’nın Mamuşa Belediye Başkanı Sayın Abdülhadi Krasniç ile birlikte Bursa’daki Nedim Öztan İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyarette, Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Bülent Altıntaş ve Okul Müdürü Sayın Erbay Köse ile sıcak ve samimi bir ortamda bir araya gelinerek “Kardeş Okul” projesine ilişkin ilk fikir iş birliği sağlandı. Yapılan görüşmeler neticesinde, Türkiye ile Kosova arasında eğitim alanında kurulacak bu kardeşlik köprüsü için ilk adımlar atılmış oldu.

Bu anlamlı iş birliğiyle, Kosova’da yaşayan Türk çocuklarının eğitimine Türkiye’nin katkı sunması hedefleniyor. Hem iki kardeş ülke hem de Balkan Türk Dünyası açısından büyük önem taşıyan bu projenin, uzun vadede kültürel ve eğitsel bağları daha da güçlendirmesi bekleniyor.