Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Kent Konseyi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ön tasarım çalıştayı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mimarlık Fakültesi, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Bursa Kent Konseyi arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan ‘Kamusal Binaların Katılımcı Bir Süreçle Mekansal İyileştirme Tasarımı (KAT_MEK): Bursa Kent Konseyi Yerleşkesi Örneği’ isimli Ar-Ge ve Ür-Ge’ye dayalı bilimsel araştırma projesinde ilk adım atıldı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki Bursa Kent Konseyi binasının iyileştirilmesine yönelik ön tasarım çalıştayı düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında her iki üniversiteden lisans ve lisansüstü öğrencilerden, mezunlardan ve akademisyenlerden oluşan tasarım ekibi, Bursa Kent Konseyi gönüllüleri ve kullanıcıları ile bir araya gelerek mekanları gezdi. Kullanılan binanın verimliliğinin artırılması için yapılacakların görüşüldüğü çalıştayda, mekânsal potansiyelin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Bursa Kent Konseyi'nin Yürütme Kurulu'nda da yer alan Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebla Arın Ensarioğlu, KAT_MEK projesiyle kamusal alanların yeniden iyileştirilmesinde bir model oluşturulmasının amaçlandığını söyledi. Pilot çalışmayı Bursa Kent Konseyi mekanlarında yaptıklarını belirten Ensarioğlu, süreci katılımcı tasarım anlayışıyla sürdüreceklerini ifade etti. Ensarioğlu, konseyin kimliğiyle ve misyonuyla uyuşan mekânsal organizasyon gerçekleştirebilmek için çözüm önerileri geliştireceklerini anlattı.

Yine Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi de olan Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, projenin katılımcı bir mekan üretiminin nasıl olacağına, hem kullanıcıların hem tasarımcıların kamusal mekanları nasıl değerlendireceklerine örnek teşkil edeceğini dile getirdi. Haziran ayında çalışmanın nihayetleneceğini anlatan Atanur, bir model oluşturacağına inandığını söyledi.