Minör & Majör Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen şubeler arası Bilgi Yarışması, Minteks Özlüce Kalder Konferans Salonu’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerinin yarıştığı etkinlikte bilgi ve heyecan dolu anlar yaşandı.BURSA (İGFA) - Öğrenciler, ön eleme turlarını geçerek finalde genel kültür ve akademik bilgi sorularında mücadele etti. Minör & Majör Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü Ayberk Ural’ın enerjik sunumuyla renklenen yarışmaya, şubelerden gelen tezahüratlar ayrı bir coşku kattı.

YARIŞMA SONUÇLARI VE ÖDÜL TÖRENİ Finalde 8’inci sınıflar kategorisinde Batıkent Şubesi, 12’inci sınıflar kategorisinde ise FSM Şubesi şampiyon oldu. Batıkent Şubesi’nden 8’inci sınıf öğrencileriIşıl Su Günaydın, Merve Cengiz, Erva Mert, Tanem Akçiçek, Serhat Töken, FSM 12’inci sınıf öğrencileri Umut Özgür, İrem İşlek, Ebrar Atıcı, Nisanur Çınar, Ulaç Özgür gösterdikleri başarıyla ödüllerini ve kupayı almaya hak kazandı.

Yarışmaya katılan ve de kazanan öğrencilere sürpriz hediyeleri, Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman, Minör & Majör Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Figen Ural, Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci ve CHP Orhaneli İlçe Başkanı Hakan Durgut tarafından takdim edildi.

MOTİVASYON VE ÖZGÜVEN İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN

Sekizinci sınıf öğrencilerinin lise sınavı, 12. sınıf öğrencilerinin ise üniversite sınav öncesi motivasyonlarını artırmakamacıyla düzenlenen yarışma hem öğrenciler hem de izleyiciler için unutulmaz bir gün oldu.“Bursa’nın En Yenilikçi Kurs Merkezi” mottosuyla bilinen Minör & Majör Eğitim Kurumları, bu etkinlikle eğitimdeki öncülüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Yarışmada öğrencilere destek veren şube müdürleri ve öğretmenleri tarafından dabu tür etkinliklerinöğrencilerin bilgi düzeyini artırmanın yanı sıra özgüvenlerini geliştirme açısından da önemli olduğu vurgulandı.

MİNTEKS AİLESİNDEN BÜYÜK DESTEK

Etkinliğe MinteksŞirketler Grubu Başkanı Özkan İrman ve eşi Selvinazİrman, Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak İrman Gazioğlu ve Arda İrman da katılarak bu heyecana ortak oldular.