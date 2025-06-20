Bursa'da Yıldırım Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileriyle Küreklidere Şelalesi’nde önce okuma etkinliği düzenledi sonra da çevre temizliği yaptı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Kitab-ı Seyyah Okuma Gurubu üyeleri kahvaltı yapıp, kitap okudu.

Gönüllerince bir gün geçiren gençler, daha sonra ise Küreklidere Şelalesi’nde çevre temizliği yaptı. Etkinlik sonrasında Yıldırım Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü ziyaret eden öğrenciler burada da atıkları ayrıştırmaya, mümkün olduğu kadar az atık üretmeye söz vererek ‘Sıfır Atık Sözleşmesi’ni imzaladılar.

Çevre konusunda örnek çalışmalara imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Özellikle, yarınların sahibi olan gençlerin çevrenin korunması konusunda oluşturdukları farkındalık bizi mutlu ediyor. Plastiksiz kütüphaneler ve okullardan atık yönetimine bu farkındalık oluşturacak çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.