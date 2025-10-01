Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde düzenlenen ve 8 hafta sürecek olan Yazı Atölyesi başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği Yazı Atölyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde başladı.

Yazar Mustafa Başpınar’ın eğitmenliğinde başlayan ve 8 hafta sürecek atölyeye katılan 15 yazar adayı, okuma yöntemleri, Kitap seçiminde yol ve yordamlar, yazı türleri, yazar olmakla yazmak arasındaki fark, metin oluşturma, yayınlama gibi konularda eğitim alacak.

Akademi’nin ilk dersinde Yazı atölyesine giriş ve okuma yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi veren Başpınar, “İlk dersimizde arkadaşlarımızla yazı atölyesi, yaratıcı yazarlık kursu dersi nedir? İlk adım nasıl atılır? Vücudun bir parçası olarak kalem. Kitap ve defter taşımanın etkisi. Neden okuyorum? Okumaya dair yöntemler gibi konuları işleyerek yazı yolculuğumuza başladık” dedi.

Yıldırım’ı bir kültür ve sanat şehri olarak tasavvur ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’a kütüphaneler, sanat merkezleri, gençlik merkezleri kazandırdık. Ancak bunları değerli kılan anlamlı kılan insandır. İşte bu düşünceyle yazı atölyeleri, fotoğrafçılık eğitimleri, düşünce akademileri, düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.