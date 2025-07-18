Bursa Yıldırım Belediyesi, aile kurmaya hazırlanan 1000 çifte, evlilik öncesi aile kurumunu tanıma, evlilik sonrası çocukların yetiştirilmesi, kariyer seçimleri ve yetişkin bireylerin hayat dengeleri alanlarında eğitim veriyor.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025’i ‘Aile Yılı’ ilan etmesinin ardından bu alandaki çalışmalarına yoğunluk verdi. Geçtiğimiz günlerde Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte ‘Aile Çalıştayı’ düzenleyen ve 1000 çifte nikah ve düğün desteği verecek bir projeyi hayata geçiren Yıldırım Belediyesi’nin, ailenin korunması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla oluşturduğu Aile Akademisi eğitimlerine başladı. Proje kapsamında yeni bir hayata adım atan 1000 çifte; ‘evlilik öncesi aile kurumunu tanıma’, ‘evlilik sonrası çocukların yetiştirilmesi’, ‘kariyer seçimleri’ ve ‘yetişkin bireylerin hayat dengeleri’ konularında eğitim verecek. Programa dahil olan ilk gurupların eğitimleri Yıldırım Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü’nde başladı.

GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ TOPLUM

Türk toplumunun merkezinde ailenin yer aldığına işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ailenin güçlü olmadığı bir toplumda siyasi, sosyal ve ekonomik mekanizmaların sağlıklı işlemesinin mümkün olmadığını vurguladı. Aile mefhumunu güçlendirmek için birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Toplumun özünü, cevherini, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu, milli ve manevi değerlerimizin muhafazasında bizler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir. Aile bütünlüğünü ve ailenin sürekliliğini teşvik eden, çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlayan, toplumsal değerleri gözeten faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bu minvalde 1000 çiftimize sağlıklı iletişim, aile içi roller, finansal planlama, evlilikte haklar ve sorumluluklar gibi eğitimler vererek güçlü ailelerin kurulmasına katkı sağlayacağız” dedi.