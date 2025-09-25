Bursa Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle üniversiteye hazırlık öğrencilerine destek sağlanıyor.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, üniversiteye hazırlık öğrencilerine yönelik eğitim desteği projesi kapsamında, ücretsiz hazırlık kursuna katılan öğrencilere konu anlatımlı ve soru bankası kitaplarını teslim etti.

Bu yıl hazırlık kurslarına kayıt yaptıran 130 öğrenciye, ders kitapları ve soru bankaları Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Garnizon Komutanı İbrahim Feyzi Büğdüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Yaşar ile birlikte dağıtıldı.

BAŞKAN ÖZEL GENÇLERİN YANINDA

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, eğitim hayatlarının devam etmesi, hayallerindeki mesleklere ulaşabilmeleri ve ülkesine, şehrine faydalı bireyler olabilmeleri adına Yenişehir Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı sunmaya devam ediyoruz” dedi.

GENÇ DOSTU KENT VURGUSU

Bugüne kadar gençlerle birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Ercan Özel, “Özellikle Uludağ Üniversitesi İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrencilerimizle sık sık bir araya gelerek hem sohbet ettik hem de taleplerini dinledik. Hedefimiz; Yenişehir’i ‘Genç Dostu Kent’ kimliğiyle daha ileriye taşımaktır” diye konuştu.

‘HEDEFİMİZ DAHA YÜKSEK’

Yenişehir’de eğitim alan her çocuğun vatanına ve milletine faydalı bir birey olmasını istediklerini anlatan Başkan Ercan Özel, “Geçtiğimiz yıl 110 öğrencimize kurs imkânı sağlamış, ücretsiz hazırlık kitaplarını hediye etmiştik. Büyük bir gururla ifade ediyorum ki, o öğrencilerimizin yüzde 78’i üniversiteyi kazandı. Bu yıl 130 öğrencimiz var ve hedefimiz çok daha yüksek bir başarı oranı yakalamak” ifadelerini kullandı.

KAYMAKAMDAN BAŞKAN ÖZEL’E TEŞEKKÜR

Eğitimin, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli yatırım olduğuna vurgu yapan Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay da, “Üniversiteye hazırlanan gençlerimize, en çok ihtiyaç duydukları kitap desteğini sağlayan Yenişehir Belediyemize ve Belediye Başkanımız Sayın Ercan Özel’e teşekkür ediyorum. Gençlerimize yapılan her katkı, aslında geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Bilgiyle donatılmış, çağın gereklerine uygun yetişmiş gençlerimiz, yarının Türkiye’sini daha güçlü kılacaktır” şeklinde konuştu.