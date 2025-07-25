Bursa genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği hava sıcaklarının 27 Temmuz Pazar gününden itibaren artarak etkisini süredeceğini duyuran Bursa Valiliği, vatandaşları 30 Temmuz Çarşamba gününe kadar uyardı.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği'nden her geçen gün artan hava sıcakları yönünde yeni bir uyarı daha geldi.

Valilik, yüksek değerlerde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 17 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda uyardı.

27 Temmuz Pazar günü saat 10.00 itibariyle Bursa'da etkisini hissettirecek sıcakların, 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'e kadar devam etmesinin beklendiğini duyuran Valilik, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.