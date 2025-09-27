Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’ın ismini alışının yüzüncü yıl dönümünde kent belleğine ‘Dağın Kızı’ ve dağın isim babası ‘Dr. Osman Şevki Uludağ’ kitaplarını kazandırırken; ‘Uludağ 100 Yaşında Sergisi’ni de izlenime açtı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Keşiş Dağı'na 'Uludağ' adının verilmesinin 100. yılını birbirinden özel çalışmalarla kutluyor. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Uludağ 100 Yaşında’ isimli sergi, Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açıldı. Bursa’nın en önemli simgesinin mitolojideki yerinin, Olympos’tan Keşiş’e ve ardından Uludağ ismine kavuşma hikâyesinin anlatıldığı sergi, 27 Eylül-31 Aralık 2025 tarihleri arasında izlenime açık kalacak. Sergi; eşsiz doğal güzelliğe sahip Uludağ’ın bilim ve sanat açısından taşıdığı önemi ve Bursalıların günlük yaşamındaki popüler izlerini nostaljik bir bakış açısıyla ele alıyor.

Osman Şevki Uludağ’ın torunlarından önemli eser Sergi açılışında aynı zamanda Uludağ’ın isminin verilişine özel olarak hazırlanan ‘Dağın Kızı’ ve dağın isim babası ‘Dr. Osman Şevki Uludağ’ kitaplarının tanıtımları da yapıldı. Osman Şevki Uludağ’ın torunun çocukları olan Sinem Çelebioğlu ve İrem Ela Yıldızeli tarafından hazırlanan ‘Dağın Kızı’ isimli çocuk kitabında, Şevki Uludağ’ın yaşam öyküsü; titiz araştırmalar ve değerli arşivlerle harmanlanarak sunuluyor.

Serginin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Dr. Osman Şevki Uludağ’ın akrabaları ve sanatseverler katıldı.

“Kıymetli bir değerimiz var” Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın çok fazla değere sahip olduğunu ancak öne çıkarılamadığını söyledi. Kentin sahip olduğu değerleri öncelikle Bursalıların bilmesi gerektiğini belirten Başkan Bozbey, ‘Uludağ 100 Yaşında’ sergisinin, ‘Dağın Kızı’ ve ‘Dr. Osman Şevki Uludağ’ kitaplarının bu anlamda büyük önem taşıdığını ifade etti. Uludağ’ın bugün bile tam olarak bilinemediğini dile getiren Başkan Bozbey, “Yüzyıllar boyunca Keşiş Dağı olarak bilinen Uludağ, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı, Bursa’yı Uludağ’ın eteklerinde kurmuş. Uludağ’da yüzlerce manastırın olduğu söyleniyor. Uludağ’ı sadece bir kayak merkezi olarak görmemeliyiz. Hikayelerinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Kiril alfabesinin ilk kez Uludağ’da yazıldığı da söyleniyor. Bu kadar kıymetli bir değerimiz var. Çocuğundan yaşlısına herkesin Uludağ’ın aslında ne olduğunu ve ne anlama geldiğini bilmesi gerekir” dedi.

“Uludağ’ı doğal güzellikleriyle korumak zorundayız” Bursa’nın hem coğrafi hem de turistik değeri olan Uludağ’ın eşsiz güzelliklerini barındırdığını vurgulayan Başkan Bozbey, “Bundan tam 100 yıl önce Keşiş Dağı olarak anılan dağ, Osman Şevki Bey’in teklifiyle Uludağ ismini almıştır. Karlı simgesiyle Bursa’yla özdeşleşen Uludağ bugünkü adını aldıktan sonra kentimizin kimliğine ve kültürüne yeni alan açmıştır. Ne yazık ki Uludağ’ı bu zamana kadar hor kullanmışız. Planlayamamışız. Uludağ gibi bir kıymeti, turizm alanı olarak da değerlendirememişiz. 3-4 ay turizm var. Geri kalan 8 ay Uludağ’ı değerlendiremiyoruz. Bu konuda çalışıyoruz. 17’nci yüzyıllarda Avrupalı gezginlerin uğradığı Uludağ’ın değerini yeniden kazanmalıyız. Uludağ’ı doğal güzellikleriyle korumak ve kollamak zorundayız. Bursalıları ‘Uludağ 100 Yaşında’ sergini gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sergide emeği geçenlere çeşitli hediyeler veren Başkan Mustafa Bozbey, sergiyi gezerek fotoğrafları tek tek inceledi.