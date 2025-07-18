Cennet meyvesi olarak nitelendirilen taze incirler dünya sofralarını süslemek için gün sayıyor. Aydın Sarılop çeşidi incir için ihracat izni 18 Temmuz, Bursa Siyahı taze incirin ihracat izni ise 22 Temmuz olarak belirlendi.İZMİR (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan “Bursa Siyahı ve Sarılop Çeşidi Taze İncir Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından, Aydın ili ve ilçelerindeki emsal teşkil edecek bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda, Sarılop çeşidi taze incirin 17 Temmuz 2025 tarihinde kesimine ve 18 Temmuz 2025 tarihinde ihracatına izin çıktı.

İngiliz Kraliyet Ailesinin sofrasının gözdesi Bursa Siyahı taze incirin ise, 21 Temmuz 2025 tarihinde kesimine ve 22 Temmuz 2025 Salı günü ihracatına vize verildi.

TAZE İNCİR İHRACATI 2024 YILINDA YÜZDE 18 ARTTI

Türkiye’nin 2023 yılında 19 bin 217 ton taze incir ihracatı karşılığında 68 milyon 290 bin dolar döviz getirisi elde ettiği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılında taze incir ihracatının miktar bazında yüzde 20’lik artışla 23 bin 60 ton’a, döviz getirisinde de yüzde 18’ik yükselişle 68,2 milyon dolardan 80,5 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

2025 yılında taze incir rekoltesinde kısmi bir azlık olduğunun altını çizen Başkan Uçak, “Rekoltedeki azlığa karşın kalite ve kalibre daha iyi olacak. İhracat açısından uygun bir rekolte bizleri bekliyor. 2025 yılında 100 milyon dolarlık taze incir ihraç etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Uçak, incirin aynı zamanda vücudun günlük vitamin ihtiyacını önemli oranda karşılayan bir meyve olduğunun altını çizerek, "Alternatif tıpta ilaç yerine kullanılıyor. Biz taze incirimizi ihraç etmek için yoğun bir mesai vereceğiz. Vatandaşlarımıza da sezonunda taze incir tüketmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

HEM BURSA SİYAHI HEM DE SARILOP TAZE İNCİRİ EN ÇOK ALMANYA TALEP ETTİ

2024 yılında Bursa Siyahı taze incir ihracatında Almanya 21 milyon dolarlık taleple zirvedeki yerini korurken, ikinci sırada 7,8 milyon dolarla Avusturya yer aldı.

Zirvenin üçüncü basamağında 6 milyon dolarla Hollanda, ardında 5,9 milyon dolarla İngiltere, 3,9 milyon dolarla Fransa sıralandı.

Sarılop ihracatında Almanya 6,6 milyon dolarla birinci olurken, Rusya Federasyonu, Türkiye’den 5,9 milyon dolarlık sarılop taze incir talebiyle ikinci sıraya yerleşti. Avusturya 1,2 milyon dolarlık sarılop talebiyle üçüncü basamakta yer buldu.

Öte yandan Türkiye’nin 2024 yılında ihraç ettiği 23 bin 60 ton taze incirin 18 bin 67 tonu Bursa Siyahı taze incir olurken, sarılop çeşidi taze incir ihracatı 4 bin 992 ton olarak gerçekleşti. Bursa Siyahı taze incir ihracatından 62,6 milyon dolar döviz getirisi sağlanırken, sarılop ihracatından elde edilen döviz tutarı 17,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.