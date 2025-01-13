Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni yetenekleri sahnelere kazandırmak ve kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni oyuncu seçmeleri düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın kültür ve sanat hayatına değer katan çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları’nda yeni bir dönemi başlatarak 17 ilçede oyunların sahnelenmesi için harekete geçti.

Genel Sanat Yönetmenliğini usta sanatçı Ali Düşenkalkar’ın üstlendiği Şehir Tiyatrosu, 17 kişilik oyuncu kadrosunu güçlendirme kararı aldı. Yeni yetenekleri sahnelere kazandırmayı ve kadrosunu 27 kişiye çıkartmayı hedefleyen Şehir Tiyatrosu’nun oyuncu seçmelerine, tiyatroya gönül verenler yoğun ilgi gösterdi.

8-9-10 Ocak tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılan seçmelere 501 kişi katıldı. Ön elemede dans, hareket, müzik, ritim, kulak, konuşma ve diksiyon gibi temel yetkinliklere dikkat edilirken, diğer bir aşamaya geçen adaylar usta sanatçılardan oluşan jürinin karşısına çıktı.

Okan Bayülgen, Devrim Yakut, Alican Yücesoy, Emrah Eren, Prof. Dr. Tülin Sağlam ve Songül Öden’den oluşan jüri, adil ve şeffaf bir şekilde tiyatro sahnesinde görev alacak yeni oyuncuları belirlemek için değerlendirmelerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, bir değişim ve dönüşümün içerisinde olduklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda 17 oyuncunun bulunduğunu belirten Düşenkalkar, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bizden oyunların 17 ilçede de yapılmasını istedi. Bizler de bu doğrultuda harekete geçtik. 17 ilçede seyircimizle buluşmak için çalışmalara başladık. Her Pazar kentin farklı noktalarına gidebilmemiz için yeni oyunculara ihtiyacımız vardı. O yüzden genç insanlar arıyoruz. Yeni bir tiyatro yapısını oluşturmak istiyoruz. 10 yeni oyuncu alacağız. 27 kişiyle birlikte yeni sezon oyunlarının hazırlıklarına başlamış olacağız. Büyümemiz gerekiyordu. Başkanımız Mustafa Bozbey de bu anlamda bize destek verdi” dedi.

Jüri üyeleri arasında bulunan tiyatro sanatçısı Emrah Eren, sahilden denizyıldızı ayıklar gibi yeni yüzler aradıklarını ifade etti.

Denizyıldızlarının kente hizmet edeceğini dile getiren Eren, buna aracı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.