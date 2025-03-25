Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan ve ihtiyaç sahipleri ile yardımsever vatandaşlar arasında gönül köprüsü kuran ‘Sevgi Mağazası’, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki çocuklara bayram sevinci yaşattı.BURSA (İGFA) - Hayatın her alanına dokunan örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Sevgi Mağazası ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet sevinci yaşatıyor.

Sevgi Mağazası’na aileleriyle gelen çocuklar, yeni kıyafetlerini alarak bayram öncesi mutluluklarına mutluluk katıyor. Belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilerin rahatça alış veriş yapabildiği mağazada, hem kız hem de erkek çocukları için çeşit çeşit kıyafet ve ayakkabılar yer alıyor. Soğanlı Kültür Merkezi içerisinde yer alan Sevgi Mağazası, hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açık.

Sevgi Mağazası’nda paranın değil sevginin geçtiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bayramları güzelleştiren çocuklardır. Her çocuk bayramlık kıyafet ister. Çocuklarımızın güzel bir bayram geçirmesi için Sevgi Mağazası’nda birbirinden güzel bayramlık kıyafetler hazırladık. Çocukların mutluluğu bizi de mutlu ediyor” dedi.

Açıldığı günden bu yana binlerce vatandaşın faydalandığı mağazada, kadın, erkek ve çocuk giyim bölümleri bulunuyor. Sıfır kıyafetler doğrudan raflarda yerini alırken, duyarlı vatandaşlar tarafından bırakılan kullanılabilir durumdaki, ikinci el kıyafetler, temizlenip ütülendikten sonra mağazadaki reyonlara yerleştiriliyor. Sevgi Mağazası’na gelen vatandaşlar, altı ayda bir olmak kaydıyla yazlık ve kışlık kıyafetlerini ücretsiz alabiliyor.