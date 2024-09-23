Türkiye’nin en kaliteli ve lezzetli üzümlerinin yetiştirildiği Osmangazi ilçesine bağlı Karabalçık Mahallesi'nde Osmangazi Belediyesi tarafından üzüm festivali düzenlendi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ilçede yetişen ürünleri ulusal ve uluslararası boyutta duyurmak için festivaller düzenliyor. Bereketli topraklarında Türkiye’nin en kaliteli üzümlerini yetiştiren Karabalçık Mahallesi'nde üzüm festivalinin bu yıl 10’uncusu gerçekleşti.

Karabalçık köyünde üreticiler tarafından yetiştirilen birbirinden lezzetli çeşit çeşit üzümler dereceye girmek için yarıştı. Alphonse, Red Globe ve Beyaz Kokulu cinsinde üzümlerin ayrı ayrı kategorilerde yarıştığı şenlikte birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira üçüncüye ise 2 bin lira para ödülü verildi. Festival kapsamında "Köyümüzde şenlik var" etkinlikleri ve bağ bozumunda ekinoks etkinliği, bilim sohbetleri ve teleskop gözlemi yapıldı.

Düzenlenen birbirinden renkli ve eğlenceli aktiviteler ile hem çocuklar hem de yetişkinler eğlence dolu anlar geçirdi. Festivale gelen çocuklar, sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, yüz boyama, langırt, bouble şov, gibi aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile unutamayacakları bir gün yaşadı.

Osmangazi Halk Dansları Topluluğu ekipleri yaptığı gösteriler ile festivale renk katarken, Osmangazi Türk Sanat Müziği Topluluğu ise şenliğe katılanlara unutulmaz bir konser verdi. Festivalin ardından aynı alanda alanında uzman eğitmenler tarafından gökyüzü, uzay, gezegenler hakkında bilim sohbetleri gerçekleştirildi. Geceyle gündüzün eşit olduğu özel bir gün sonbahar Ekinoks’unda alanda kurulan teleskopla Venüs ve Satürn gezeni gözlemi yapıldı. Düzenlenen üzüm festivaline Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, BTSO geçmiş dönem Başkanı Celal Sönmez, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"KARABALÇIK’IN ÜZÜMÜ FESTİVAL YAPACAK KADAR GÜZEL VE LEZZETLİ"

Bursa'nın marka değeri olan ürünlerini tanıtmak için çeşitli festivaller düzenlediklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Üzüm festivalinin 10’uncusu düzenleniyor. Geçen hafta incir festivalindeydik. Bu hafta da üzüm festivalindeyiz. Karabalçık köyünün üzümü festival yapacak kadar güzel ve lezzetli. Umarım uzunca yıllar bu şekilde devam eder. ‘Köyümüzde Şenlik Var’ etkinliklerini şuana kadar 16 köyde gerçekleştirdik. Bu etkinlikler de devam ediyor. Bizim çocukluğumuzdaki hıdrellezler, köy şenlikleri ve hayırları yaşatmış oluyoruz. Hepimiz bir nostalji yaşıyoruz. Köylerin geleneklerini ve hasletlerini kaybetmemesi için bu tür etkinlilere destek veriyoruz. Ben bu festivalde emeği geçen ve katkısı olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Bağ Bozumu Ekinoks Etkinliği’nde konuşan Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü (BAAK) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan, “Etkinliklerimizi köylerde bilim buluşmaları kapsamında Osmangazi Belediyesi, ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda her ay farklı bir köye giderek etkinliği yapacağımız dönemdeki uygun bir temayla ilişkilendirdiğimiz ve halkı bilimle buluşturduğumuz etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bugün sonbahar Ekinoks’u geceyle gündüzün eşit olduğu özel bir gün, bu aynı zamanda mevsimin döndüğünü gösteriyor. Bizde bu temayı işlediğimiz, bununla ilgili bilgileri halka aktarmak istediğimiz hem gözlem yapacağımız hem de insanları bilgilendireceğimiz, onlarlar bilim sohbeti yapacağımız bir etkinlik planladık” şeklinde konuştu.

Festival, başarılı şarkıcı Özge Öztimur’un verdiği konserle sona erdi.