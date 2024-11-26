Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sahnelenn ‘Çatlak’ adlı tiyatro oyunu ile şiddete karşı farkındalık oluşturuldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Osmangazililer ile buluşturduğu ‘Çatlak’ oyunu

büyük ilgi topladı.

Tiyatro Sardunya tarafından Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sahnelenen tek perdelik oyunu izleyenler arasında Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever yer aldı.

İzleyiciler, Duygu Şahlar’ın canlandırdığı Meral karakterinin hikayesinin peşinden sürüklendi. Genç bir kadın olan Meral’in annesi ve ablalarından oluşan bir evde toplumun kadınlar üzerindeki baskılar ile nasıl mücadele ederek büyüdüğünü anlatan oyun, seyircileri etkiledi. Kadına yönelik şiddeti sanatın güçlü diliyle ele alarak toplumsal bilinç oluşturan oyun, izleyicilerden tam not aldı ve uzun süre ayakta alkışlandı.

Oyuncu Duygu Şahlar, oyun sonrası yaptığı konuşmada, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde sahnelediğimiz oyun ile kadına şiddete karşı farkındalık oluşturuyoruz. Osmangazi Belediyesi’ne bu anlamlı daveti içi teşekkür ederim. Biz, şiddete karşı sözümüzü sahneden söylüyoruz. Umudumuz her türlü şiddetin son bulması” dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, oyun sonunda oyuncu Duygu Şahlar’a çiçek takdim etti.