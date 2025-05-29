Bursa Osmangazi Belediyesi’nin ilçedeki basketbol sahalarını güzelleştirmek adına Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Bursaspor Basketbol iş birliğiyle düzenlediği ‘Basketbol Sahaları Zemin Tasarımı Yarışması’nda sona yaklaşıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, ilçedeki basketbol sahalarına güzellikler katmak adına geçtiğimiz Nisan ayında Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ile protokol imzalayarak ‘Basketbol Sahaları Zemin Tasarımı Yarışması’nı başlattı. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri arasında yapılan tasarım yarışmasına, gençler birbirinden özel eserleriyle katıldı.

Liseli öğrencilerin yaptığı tasarımlar, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, Osmangazi Belediyesi ve Bursaspor temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda 8 tasarım finale kalmayı başardı. Bursaspor’un yeşil-beyaz ruhunu taşıyan, hayal gücü ve emekle ortaya çıkaran birbirinden özel tasarımlar arasından birinciyi ise Osmangazililerin oyları belirleyecek.