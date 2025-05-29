Bursa İnegöl Belediyesi Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikme etkinliği düzenledi. Çavuşköy mevkiinde ilkokul öğrencilerin de katılımıyla 150 fidan toprakla buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Çevre Haftasını dolu dolu etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Her gün farklı bir etkinlikle özellikle çocuklarda bu anlamda bir bilinç oluşturmayı hedefleyen programlar kapsamında, bugün fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Çavuşköy mevkiinde Orman İşletme Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilerin de katılımıyla yapılan fidan dikimine; Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, Orman İşletme Müdürlüğü temsilcileri ile Erka Geri Dönüşüm firması temsilcileri katıldı.

DERDİMİZ TEMİZ BİR DÜNYA, TEMİZ BİR ÇEVRE, TEMİZ BİR TOPLUM ORTAYA ÇIKARMAK

El birliği ile fidanların toprakla buluşturulmasının ardından konuşan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, “Bugün burada İnegöl Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde geleceğe nefes olmak amacıyla Boğazköy ve Hamzabey İlkokulu öğrencilerimizle beraber fidan dikme etkinliği yaptık. Aynı zamanda okullarımızda çevre bilincini geliştirme amacıyla çeşitli etkinlikler, bilinçlendirme çalışmaları yapılmakta. Derdimiz temiz bir dünya, temiz bir çevre, temiz bir toplum ortaya çıkarmak” dedi.

HER BİREYİN YAŞADIĞI ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUKLARI VAR

Belediye Başkanı Alper Taban ise Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Çavuşköy mahallesi sınırları içerisindeki alanda 150 adet fidanın dikimini gerçekleştirdiklerini kaydederek; “Boğazköy ve Hamzabey okullarımızdan öğrencilerimiz var. Bu etkinliği Orman İşletme ve Milli Eğitim Müdürlüklerimiz iş birliğinde İnegöl Belediyesi olarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Programa katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çünkü çevre bilinci çok değerli. Bunların yaygınlaştırılması ve benimsenmesi adına çevre haftasında bu programları icra etmiş oluyoruz. Bunlar küçük gözükebilir ancak insanlık adına önemli adımlar. Her bireyin yaşadığı çevreye karşı sorumlulukları var. Bunları herkesin bilmesi gerekiyor. Çevrenin bize ihtiyacı yok ama bizim çevreye, doğaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla gerekli hassasiyetleri de göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.