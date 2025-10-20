Bursa Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, (OSMEK) 2025-2026 dönemi kursları başladı.BURSA (İGFA) - OSMEK'te yeni dönem kursları hizmet vermeye başladı. Meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandıran OSMEK, kursları önümüzdeki kış dönemi boyunca vatandaşlara hem mesleki eğitim hem de sosyal aktivite sunmak amacıyla ücretsiz olarak hizmet verecek. Soğanlı Kültür Merkezi’nde Değişim ve Sürekli İyileştirme(KAİZEN) ile Site Yöneticiliği Kursu, hizmet vermeye başladı. Kendi sitelerinin yöneticisi olmak isteyen vatandaşlar özellikle Site Yöneticiliği Kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Son yıllarda Bursa’da site yöneticiliği kursu yoğun talep görmeye başladı. Artan maliyetleri en aza indirmek isteyen vatandaşlar kendi sitelerinin yöneticiliğini kendileri yapabilmek için bu kursa yoğun talep gösteriyor.

”Kursumuza katılıp belge alanlar yöneticilik vasfına sahip olacak”

OSMEK’in 2025-2026 dönemi kurslarının başladığını ifade eden OSMEK Kişisel Gelişim Uzmanı Asiye Girgiç, “OSMEK 2025-2026 dönemi kursları başladı. Yıl boyunca yüze yakın kursumuz faaliyet gösterecektir. Şuanda Değişim ve Sürekli İyileştirme(KAİZEN) kursundayız. Bursa sanayi şehri, bu şehirde çalışanlara yönelik sadece KAİZEN ile sınırlı kalmıyor. En son Bina ve Site Yöneticiliği Kursu için yoğun talep geldi ve bu kursuda açtık. Site yöneticiliği kursuyla alakalı son yıllarda Bursa’da sitelerin artmasından dolayı yoğun talep görmeye başladı. Bizde OSMEK olarak bu taleplere karşılık kurslar açtık. Sitelerde oturan vatandaşlar sitelerine dışarıdan yönetici hizmet aldığında yüksek maliyetlerle karşılaşabiliyor. Bu durumdan tasarruf etmek için OSMEK’in Site Yöneticiliği Kursuna katılıp teknik konuları öğrenerek kendi sitelerinin yöneticiliğini kendileri yapmak istiyor. Özelde firmalardan hizmet alıp yüksek fiyatlar ödemek istemeyenler kurslarımıza yoğun talep gösteriyor. Zaman tasarruf devri, bizde ücretsiz olarak vatandaşlarımıza Site yöneticiliği kursunu açtık. Kursumuza katılıp belge alanlar yöneticilik vasfına sahip olacaklar” dedi.

OSMEK kurslarına katılan kursiyerler ise “Boş zamanımızda iş bulma sürecini değerlendirmek ve kendimize katkı sağlamak istedik. OSMEK kurslarından çok memnunuz, kursların mesleki ve sosyal açıdan bizlere katkısı olacak. Kendimizi geliştirmek için bu kurslara katılmayı istedik” şeklinde konuştu.