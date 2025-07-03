Bursa Osmangazi Belediyesi, son yıllarda dünya genelinde intihar oranlarının artması sebebiyle personele yönelik “İntiharı Önleme Eylem Planı” semineri düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen “İntiharı Önleme Eylem Planı” seminerinde konuşmacı olarak yer alan Osmangazi Belediyesi personeli Uzman Klinik Psikolog Gözde Nilüfer, intiharı düşünen birine nasıl destek olunabilir? İnsanlar çevrelerinde intihara eğilimli birileri varsa onların elinden nasıl tutabilir? konularında bilgiler verdi.

“SON YILLARDA HEM DÜNYADA HEM DE ÜLKEMİZDE İNTİHAR ORANLARI ARTTI”

Osmangazi Belediyesi personeline intiharla ilgili bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi personeli Uzman Klinik Psikolog Gözde Nilüfer, “Son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde maalesef ki intihar olayları artmış durumda. İntiharın olası nedenleri arasında ümitsizlik, dayanılmaz durumlardan kaçma isteği, dikkat çekme ya da sevdikleri üzerinde etkili olma isteği gibi faktörler yer alabiliyor. İntihar konusunda erken farkındalık kazanmak çok ama çok kıymetli. İntihar, artık yaş ve cinsiyet fark etmeksizin oldukça ciddi bir problem olarak karşımızda duruyor. İntiharı düşünen birisi için nasıl destek olabiliriz? Ona nasıl katkı sağlayabiliriz? Ya da çevremizde buna eğilimli birileri varsa onların elinden nasıl tutabiliriz? sorularına cevaplar verdik” dedi. İntiharı düşünen kişilere yönelik yapılması gerekenleri sıralayan Nilüfer, “Destekleyici ve gözetici olmak, risk yüksekse kişiyi yalnız bırakmamak ve bir uzmandan profesyonel destek almak kritik önem taşır” diye konuştu. Ayrıca, kişiyi dinlemek, empati göstermek ve sakin kalmanın, intihar girişimini önlemede büyük rol oynadığını belirtti.