Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yerel belediye tarafından kurban kesim alanı olarak hazırlanan 23 farklı noktadaki kapalı ve açık pazar alanlarında kurban ibadetlerini hijyenik ve sağlıklı bir ortamda sorunsuz olarak yerine getirdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da Osmangazi halkı için hazırladığı kurban kesim alanları ile vatandaşlara sorunsuz bir bayram ortamı sundu.

Vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesmelerini sağlamak adına ilçedeki 23 kapalı ve açık pazar yeri kurban kesim alanı olarak düzenlendi.

Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli Geçit (Gündüz Sok), Geçit (1. Gediz Sok.), Soğanlı-Çirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Panayır, Yunuseli-Akyıldız, Yenikent, Alemdar, Demirtaş mahallelerinde bulunan kapalı ve açık pazar yerlerinin yanı sıra Geçit Mahallesi’nde kurulan kurban satış noktası ile Veysel Karani Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi’ne gelen vatandaşlar, temiz ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdiler.

Osmangazi Belediyesi, yurttaşların temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için büyük özen gösterdi.

Kesim alanlarına musluklar yerleştirilerek vatandaşların su ihtiyaçları karşılandı. Pazar alanlarında hazır bekletilen su tankerleri, kesim sırasında düzenli olarak yıkama çalışmaları yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban atıklarını toplamak için çöp konteynırları yerleştirdi ve yurttaşlara kurban atıklarını koymaları için çöp poşetleri dağıttı. Ayrıca, belirlenen noktalar dışında kurban kesilmemesi konusunda vatandaşları uyarıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından belirlenen 23 kapalı ve açık pazar alanında kurban ibadetlerini gerçekleştiren yurttaşlar, sağlanan bu imkanlardan dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.