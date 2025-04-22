Bursa Osmangazi Belediyesi ve Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü (BAAK) iş birliğiyle düzenlenen “Osmangazi Bilim Buluşmaları” serisinin dokuzuncu etkinliği, Yeniceabat Köyü'nde gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bilimin ışığını köylere taşımayı hedefleyen etkinlik kapsamında, böcek bilimi aracılığıyla toplumda bilimsel merakı uyandırmak, böceklerin ekolojik dengedeki kritik rolünü ve tarım endüstrisiyle olan bağlantısını göstermek amaçlandı.

Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü (BAAK) Derneği yönetimi üyesi Canan Bilgi’nin moderatörlüğünü yaptığı “Osmangazi Bilim Buluşmaları” etkinliği, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinliğe katılan Ankara Üniversitesi Böcek Bilimci Prof. Dr. Cem Özkan, bilgisi, heyecanı ve performansı ile katılımcılara eğlenceli bir öğrenme ortamı sundu. Yapılması planlanan teleskopla gökyüzü gözlemi, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Yeniceabat Mahallesi sakinlerinden bilim sanat insanı Turgut Tuna, katılımcılara Yeniceabat mahallesinin tarihini anlattı ve bilimin mahallelerine taşınmış olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ankara Üniversitesi Böcek Bilimci Prof. Dr. Cem Özkan ise ‘Böceklerin Doğadaki Yeri ve Tarımdaki Önemi’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Etkinliğin devamında Ankara Üniversitesi Böcek Şenlik Okulu eğitmenleri Dr. Zerrin Özkan, Makbule Bartan ve Doğa Özkan tarafından böcek atölyesi uygulaması gerçekleştirildi. Böcek koleksiyonları sergilendi. Böcek taşbaskı atölyesi ve resim atölyesi gibi programlar ile çocuklar ve yetişkinler, etkili bir öğrenme ortamında eğlenceli zaman geçirdi.

Osmangazi Bilim Buluşmaları etkinliğinin sonunda Amatör Astronom Tolga Dıraz, Mars ve Jüpiter hakkında katılımcılara bilgiler sundu. Gökyüzündeki bulutlanma nedeniyle yapılması planlanan teleskopla gökyüzü gözlemi gerçekleştirilemedi.