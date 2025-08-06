Bursa Osmangazi'de basketbol sahalarını güzelleştirmek adına düzenlenen ‘Basketbol Sahaları Zemin Tasarımı Yarışması'nda dereceye giren tasarımlar, ilçedeki basketbol sahalarına uygulanmaya başlandı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eline fırça alarak gençlerle birlikte basketbol sahasını boyadı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Bursaspor Basketbol iş birliğinde düzenlediği ‘Basketbol Sahaları Zemin Tasarımı Yarışması'na, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 14 tasarım ile katıldı.

Jüri üyelerinin belirlediği 8 basketbol sahası tasarımı Osmangazi Belediyesi internet sitesinde Bursalıların oylarına sunuldu. 5 bin Bursalının oy kullandığı yarışma sonunda Betül Altınoluk birinci, Bahadır Kara ikinci, Ecem Duru Sarıkaya isetasarımlarıyla üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren eserler,grafiti sanatçısı Doğukan Oraklı tarafından 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğüyle sahaya çizilerek boyanmayabaşlandı. Yarışmada ikinci olan Bahadır Kara’nın tasarımının uygulanması için Kükürtlü Basketbol Sahası seçildi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yapılan boyama çalışmalarınıgörmek adına Kükürtlü Basketbol Sahası’nı ziyaret etti. Başkan Aydın, sanal gerçeklik gözlüğünü takarak projenin sahada uygulanacak halini görüntüledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, projenin başında çok güzel tasarımların ortaya çıkacağını beklediklerini belirterek, “Yarışmanın sonunda beklentimizin de üstünde eserler ortaya çıktı. Basketbol Sahaları Zemin Tasarımı Yarışması'nın içerisinde sanat, kültür ve spor var. Bursa’mızın marka değeri Bursaspor var. Bursaspor’un basketbol takımı var. 5 bin Bursalı vatandaşımızın oylarıyla belirlenen tasarımları, ilçemizdeki basketbol sahalarına uyguluyoruz. Ortaya çok güzel görüntüler çıkıyor. Bu sahaları gören gençlerimiz basketbol oynamak istiyor” ifadelerini kullandı.

Grafiti sanatçısı Doğukan Oraklı, yarışma sonucunda ortaya çok güzel tasarımlar çıktığını ifade ederek, “İlk defa böyle bir proje yapılıyor. Buradaki en büyük detay,yarışmanın lise öğrencilerine yönelik yapılması. Bende bu projenin uygulayan tarafındayım. Yarışmanın 3 tane kazananı var.Dereceye giren tasarımların uygulanması için Osmangazi’ninfarklı mahallelerindeki basketbol sahaları belirlendi. Şuan Kükürtlü Basketbol Sahası’na yaptığımız tasarım,yarışmada ikinci olan Bahadır Kara’ya ait.Soğukkuyu Basketbol Sahası’na ise birinci olan Betül Altınoluk’un tasarımını yaptık. Üçüncü olan Ecem Duru Sarıkaya’nın tasarımını ise Merinos’a uygulayacağız” dedi.

Basketbol sahalarına uyguladıkları tasarımları mahalle sakinlerinin de çok beğendiğini ifade eden Oraklı, tasarımların gençleri spor yapmaya teşvik ettiğini belirterek, "Tasarımları sanal gerçeklik gözlüğüyle uyguluyoruz. Bu sayede vinç kullanmak durumunda kalmıyor ve mahalle sakinlerinerahatsızlık vermiyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğü ile tasarımın taslağını sprey boyayla belirliyorum. Ardından belirlenen alanlar boyayla boyanarak eser ortaya çıkıyor” diye konuştu.